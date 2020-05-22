Немецкие вирусологи впервые нашли коронавирус в грудном молоке

Вирусологи из университета немецкого города Ульм впервые обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в грудном молоке. Как сообщается на сайте университета в пятницу, 22 мая, в исследовании, проходившем совместно с департаментом здравоохранения округа Хайденхайм, участвовали две кормящие грудью женщины с положительным тестом на коронавирус.

После родов они находились вместе в одной палате, там же были и новорожденные. В первые несколько дней у одной из женщин появились симптомы коронавируса, после чего она и ее малыш были изолированы. У второй женщины симптомы появились только после выписки из больницы. Оба ребенка также заболели. Исследователи обнаружили коронавирус в молоке только у второй женщины, при этом через 14 дней мама и ребенок были снова здоровы, и вируса в грудном молоке больше не было.

Все время болезни женщина, у которой в молоке обнаружили вирус, носила медицинскую маску, а также дезинфицировала руки, грудь и все необходимые принадлежности, когда ухаживала за ребенком. Тем не менее не ясно, заразился ли он через грудное молоко или же иным путем.

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