 Нелегальные трассы для горных велосипедов - угроза природе и здоровью (фото) | Кадр дня | DW | 26.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Нелегальные трассы для горных велосипедов - угроза природе и здоровью (фото)

Более чем 12 миллионов жителей Германии являются владельцами горных велосипедах. Многие хотят кататься на них не только по ровным дорогам и асфальту.

Лесопарк Райхсвальд

Нюрнберг • Катание на горных велосипедах в Германии в последние годы стало достаточно массовым видом спорта и способом проведения досуга на свежем воздухе. Моунтибайкинг продолжает набирать популярность, охватывая новые слои населения, - в том числе благодаря появлению более-менее доступных по ценам моделей (1500-2000 евро), оснащенных электрическими моторчиками. Электровелосипеды существенно облегчают процесс подъема в горку, что значительно снижает планку требуемой физической подготовки для таких туров. По данным статистического портала Statistа, число владельцев разных MTB-велосипедов в Германии в прошлом году составило около 12,3  миллионов человек старше 14-ти лет, что более чем на миллион выше показателя 2015 года.

Официальные парки для маунтинбайкеров и нелегальные спуски

Региональные туристические объединения и власти во многих местах уже позаботились о создании MTB-трасс и маршрутов, чтобы привлекать любителей покататься на двухколесных внедорожниках по горкам, склонам и прочей пересеченной местности, но в общем и целом по стране на маунтинбайке, так сказать, сильно не разгуляешься: не хватает специальных парков и спусков, а существующие часто сильно перегружены, особенно, сейчас, во время коронавирусной пандемии.

Нелегальный трамплин для маунтинбайков в лесопарке Райхсвальд

Нелегальный трамплин для маунтинбайков в лесопарке Райхсвальд

Поэтому практически повсеместно уже давно начали появляться нелегальные байк-парки, спуски и тропы. Многие возникают стихийно в местах, где кто-то регулярно начинает съезжать вниз по лесному склону. Однако в некоторых местах энтузиасты устраивают их общими силами и далеко не голыми руками, нарушая все возможные законы и правила.

Нелегальные тропы и площадки - проблема, которую нужно решать

Понятно, что такого рода нелегальное освоение лесных массивов и горных склонов не обходится без последствий для природы. Оно приводит к эрозии почвы и так далее. Сами эти трассы, созданные без надлежащего планирования и учета требований безопасности, могут представлять угрозу как для самих маунтинбайкеров, так и для случайных людей, просто гуляющих где-то по соседству. В какой-то момент последние могут внезапно оказаться на пути несущегося вниз велосипедиста.

Лесничий Ханс-Йоахим Ульрих (Hans-Joachim Ulrich) показывает корреспонденту dpa нелегальную трассу для горных велосипедов под Нюрнбергом

Лесничий Ханс-Йоахим Ульрих (Hans-Joachim Ulrich) показывает корреспонденту dpa нелегальную трассу для горных велосипедов под Нюрнбергом

На этой неделе в поле зрения немецких СМИ попала как раз такая трасса, проложенная в  нюрнбергском лесопарке Райхсвальд (Nürnberger Reichswald), где сделаны все эти фотографии. Местное лесничество приступило к ликвидации этого MTB-самостроя. Как сообщает агентство dpa, после переговоров о создании в этом лесопарке официального маршрута некоторые маунтинбайкеры даже предложили лесничеству свою помощь, и не только в ликвидации незаконной трассы, но и в поддержании будущей в надлежащем состоянии. Впредь обсуждение всех этих вопросов в Нюрнберге будет проходить на заседаниях круглого стола, для участия в котором городское спортивное ведомство пригласило здешние клубы и объединения любителей горных велосипедов.

Смотрите также:
Велосипедные туристические маршруты по Германии  

  • Лес в Нижней Саксонии

    По Германии - на велосипеде

    Велосипедный туризм

    Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов по итогам 2019 года.

  • Везер

    По Германии - на велосипеде

    1. Везерский маршрут

    Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

  • Дрезден

    По Германии - на велосипеде

    2. Эльбский маршрут

    Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

  • Виттен, Рурская область

    По Германии - на велосипеде

    3. Рурский маршрут

    Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    4. Балтийский маршрут

    Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

  • Церковь Святого Варфоломея на Кёнигсзе

    По Германии - на велосипеде

    5. Баварский озерный маршрут

    Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

  • Майн

    По Германии - на велосипеде

    6. Майнский маршрут

    Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

  • Кохем

    По Германии - на велосипеде

    7. Мозельский маршрут

    Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

  • Пассау

    По Германии - на велосипеде

    8. Дунайский маршрут

    Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

  • Долина реки Альтмюль

    По Германии - на велосипеде

    9. Альтмюльтальский маршрут

    Альтмюльтальский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: 266 километров. Маршрут проложен во долине реки Альтмюль - самому большому по площади природному парку Баварии. Начинается в городе Ротенбург-об-дер-Таубер и заканчивается в Регенсбурге. Достопримечательности и города: Ансбах, Маркт-Берольцхайм, монастырь Вельтенбург, Айхштетт.

  • Мерсбург

    По Германии - на велосипеде

    10. Боденский маршрут

    Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

Кто так строит? В Баварии проложили очень странную велодорожку (фото)

Общая протяженность дорожек для велосипедных путешествий по Германии составляет около 40 тысяч километров. Эти новые полкилометра вызвали особый интерес и удивление.  

Самые удобные города для велосипедистов в Германии (фото)

Во время пандемии коронавирусной инфекции на немецких улицах стало намного больше велосипедистов. Где в Германии для них созданы самые лучшие условия?  

Достопримечательности Вестфалии - на велосипеде между Мюнстером и Оснабрюком (фоторепортаж)

Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.  

Как путешествуют велотуристы в Германии: цифры и факты

В 2018 году многодневные поездки на велосипедах по Германии совершило 5,5 миллиона человек. Число однодневных туров составило почти 260 миллионов.  

История велосипеда (фотогалерея)

Около двухсот лет назад барон Карл Дрез впервые представил публике предшественника велосипеда. История этого самого популярного средства передвижения развивалась стремительно.  

На велосипеде - по следам викингов в Германии

В 2018 году главные достопримечательности этого туристического маршрута в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн получили статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Что хорошего на Аре?

Ар - левый приток Рейна, впадающий в него между Кобленцем и Бонном. Вдоль этой живописной реки от истока к устью проходит популярный велосипедный маршрут.  

Правила виртуозной езды по городу (фотогалерея)

Велосипед, ролики и скейтборд остались в прошлом. DW знакомит с новыми способами передвижения по городу.  

Немцы пересаживаются на велосипеды (видео)

В Германии все популярнее становится новый тренд: служащие, даже руководящий состав и топ-менеджеры, пересаживаются из автомобилей на велосипеды. Почему?  

Скоростной "автобан" для немецких велосипедистов (фото)

В Гессене введен в эксплуатацию первый участок велосипедной экспресс-трассы между городами Дармштадт и Франкфурт-на-Майне.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Прокат велосипедов в Германии: как это работает  

Велосипед вместо лыж  

Велосипеды из бамбука: прочные, легкие, экологичные  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW