Нелегальные трассы для горных велосипедов - угроза природе и здоровью (фото)

Более чем 12 миллионов жителей Германии являются владельцами горных велосипедах. Многие хотят кататься на них не только по ровным дорогам и асфальту.
Нюрнберг • Катание на горных велосипедах в Германии в последние годы стало достаточно массовым видом спорта и способом проведения досуга на свежем воздухе. Моунтибайкинг продолжает набирать популярность, охватывая новые слои населения, - в том числе благодаря появлению более-менее доступных по ценам моделей (1500-2000 евро), оснащенных электрическими моторчиками. Электровелосипеды существенно облегчают процесс подъема в горку, что значительно снижает планку требуемой физической подготовки для таких туров. По данным статистического портала Statistа, число владельцев разных MTB-велосипедов в Германии в прошлом году составило около 12,3 миллионов человек старше 14-ти лет, что более чем на миллион выше показателя 2015 года.
Региональные туристические объединения и власти во многих местах уже позаботились о создании MTB-трасс и маршрутов, чтобы привлекать любителей покататься на двухколесных внедорожниках по горкам, склонам и прочей пересеченной местности, но в общем и целом по стране на маунтинбайке, так сказать, сильно не разгуляешься: не хватает специальных парков и спусков, а существующие часто сильно перегружены, особенно, сейчас, во время коронавирусной пандемии.
Поэтому практически повсеместно уже давно начали появляться нелегальные байк-парки, спуски и тропы. Многие возникают стихийно в местах, где кто-то регулярно начинает съезжать вниз по лесному склону. Однако в некоторых местах энтузиасты устраивают их общими силами и далеко не голыми руками, нарушая все возможные законы и правила.
Понятно, что такого рода нелегальное освоение лесных массивов и горных склонов не обходится без последствий для природы. Оно приводит к эрозии почвы и так далее. Сами эти трассы, созданные без надлежащего планирования и учета требований безопасности, могут представлять угрозу как для самих маунтинбайкеров, так и для случайных людей, просто гуляющих где-то по соседству. В какой-то момент последние могут внезапно оказаться на пути несущегося вниз велосипедиста.
Лесничий Ханс-Йоахим Ульрих (Hans-Joachim Ulrich) показывает корреспонденту dpa нелегальную трассу для горных велосипедов под Нюрнбергом
На этой неделе в поле зрения немецких СМИ попала как раз такая трасса, проложенная в нюрнбергском лесопарке Райхсвальд (Nürnberger Reichswald), где сделаны все эти фотографии. Местное лесничество приступило к ликвидации этого MTB-самостроя. Как сообщает агентство dpa, после переговоров о создании в этом лесопарке официального маршрута некоторые маунтинбайкеры даже предложили лесничеству свою помощь, и не только в ликвидации незаконной трассы, но и в поддержании будущей в надлежащем состоянии. Впредь обсуждение всех этих вопросов в Нюрнберге будет проходить на заседаниях круглого стола, для участия в котором городское спортивное ведомство пригласило здешние клубы и объединения любителей горных велосипедов.
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