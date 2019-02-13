На что ЕС выделит странам "Восточного партнерства" около 10 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) решила дать новый импульс "Восточному партнерству" - инициативе ЕС по сближению с шестью странами постсоветского пространства: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдавией и Украиной. С этой целью были разработаны около 20 различных проектов. Одним из наиболее глобальных стал инвестиционный план развития транспортной системы в странах "Восточного партнерства" общей стоимостью в 12,8 млрд евро - в его создании помимо Еврокомиссии участвовал также Всемирный банк.

Основной приоритет - дороги

Недавно представленный в Брюсселе масштабный план включает в себя около 100 отдельных проектов. Их общая цель - присоединить шесть входящих в программу "Восточного партнерства" стран к Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) - системе транспортных коридоров, призванной устранить пробелы в сообщении между странами внутри Евросоюза и на его границах.

Европейский план модернизации дорог в странах "Восточного партнерства" предполагает строительство новых автомобильных дорог и железнодорожных путей общей протяженностью почти 5 тыс. километров. На эту часть проекта организаторы намерены выделить 9,5 млрд евро. Остальные средства пойдут на строительство морских и речных портов, аэропортов, логистических центров. Около половины проектов планируется реализовать до 2020 года, самые долгосрочные завершатся к 2030 году. Из 12,8 млрд евро 4,5 млрд будет выделено Украине, 3,5 млрд - Грузии, 1,2 млрд - Беларуси.

Развитие транспортной системы государств "Восточного партнерства" планируется осуществлять по двум направлениям: улучшение сообщения внутри каждого государства-участника программы и модернизация трансграничных транспортных коридоров между странами. К первому направлению относится, к примеру, реконструкция трассы Киев - Одесса, которая, по предварительным подсчетам, обойдется в более чем 400 млн евро. Ко второму - план электрификации железной дороги Жлобин - Калинковичи в Беларуси и продолжающего ее участка Коростень - Бердичев в Украине, а также реконструкция белорусской трассы М10 от Синкевичей до границы с Россией. Предусмотрены также два проекта на сумму 50 млн евро по модернизации железных дорог из Украины в Польшу, Венгрию и Словакию.

Киевский аэропорт "Борисполь"

Эксперт ведущего брюссельского экономического аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра называет инвестиционный план беспрецедентным: "Эта инициатива является первой такого рода, она отражает идею расширить (на страны "Восточного партнерства" - Ред.) традиционную для ЕС практику содействия развитию трансграничной инфраструктуры", - отметил он в беседе с DW.

Кто предоставит деньги?

Организаторы проекта рассчитывают на то, что более девяти миллиардов евро предоставят международные финансовые институты, в первую очередь - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Около 700 миллионов евро должны будут внести шесть государств "Восточного партнерства", а еще три миллиарда хотят получить с помощью схемы "государственно-частное партнерство", предполагающей взаимодействие государственных и частных компаний для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

Директор украинского Центра транспортных стратегий Сергей Вовк называет эти суммы "виртуальными деньгами". Привлечь их - это вызов для властей, говорит эксперт: в первую очередь им придется обеспечить прозрачность госзакупок и финансовых потоков. "Это вызов, но поскольку в последнее время Украина активно сотрудничает с ЕС, у нее есть все возможности довести эти проекты до стадии реализации", - уверен он.

Не останется в стороне и Евросоюз. После того, как инициатива была представлена в Брюсселе, Еврокомиссия заявила о готовности предоставить грант на сумму более 25 миллионов евро для строительства объездной дороги в Тернополе и пункта пересечения границы в Армении. Страны "Восточного партнерства" могут также подавать заявки на предоставление грантов для осуществления остальных проектов, входящих в план Еврокомиссии по развитию транспортной системы, заявил DW один из чиновников в Брюсселе. ЕС также готов предоставить и техническую помощь.

По мнению директора украинского Центра транспортных стратегий Сергея Вовка, помощь Евросоюза "будет чрезвычайно полезной", ведь, например, Украине не хватает опыта в вопросах концессии морских и речных портов или в привлечении частных инвестиций в публичную инфраструктуру.

ЕИБ тщательно проверяет проекты

"Европейский инвестиционный банк, как банк Евросоюза, готов рассмотреть возможности значительного финансирования транспортных проектов, включенных в инвестиционный план действий по TEN-T, и уже работает над поддержкой новых инициатив , и уже работает над поддержкой новых инициатив", - заявили DW в пресс-службе банка. В декабре 2018 года ЕИБ подписал контракт на финансирование малых дорожных проектов в Украине. Сейчас в банке изучают целесообразность выделения средств на ремонт трассы Киев-Одесса.

В ЕИБ подчеркивают, что прежде чем предоставить финансовую поддержку, эксперты банка детально изучают проекты, проверяя их на соответствие европейским стандартам по защите окружающей среды и по закупкам. По словам Сергея Вовка, Евросоюз тщательно контролирует целевое использование средств - иногда эти проверки даже замедляют реализацию проектов.

Стимул для развития экспорта и туризма

Эксперт брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра говорит, что оценить общее значение программы TEN-T сложно. Но он считает, что более чем двадцать лет ее успешного существования не позволяют усомниться в эффективности этого начинания. Одним из самых успешных проектов программы TEN-T Тальяпьетра называет развитие транспортных путей сообщения между десятью странами Восточной и Западной Европы после расширения ЕС в 2004 году.

В успех европейского плана развития транспортной инфраструктуры верит и Сергей Вовк. По его словам, помимо модернизации дорог и путей сообщения в государствах "Восточного партнерства" одним из основных достижений инициативы должно стать усиление трансграничного сотрудничества Евросоюза с каждой из стран-участниц проекта. Украинский эксперт также надеется на рост экспорта в ЕС и увеличение числа туристических и бизнес-поездок.

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