На ФБК сразу четыре раза подали в суд за нарушение закона об "иноагентах"

В Симоновский суд Москвы поступили четыре административных протокола о нарушении закона об "иностранных агентах". Все они зарегистрированы в понедельник, 27 января. Привлекать по ним будут Фонд борьбы с коррупцией и его директора Ивана Жданова, как следует из картотеки на официальном портале судов Москвы.

Все протоколы составлены по второй части статьи 19.34 Кодекса об административных нарушениях - "издание некоммерческой организацией (НКО), выполняющей функции иностранного агента, материалов и их распространение, без указания на то, что эти материалы изданы и распространены НКО, выполняющей функции иностранного агента". По двум из дел ответчиком будет выступать ФБК, по двум другим - директор фонда Иван Жданов. Нарушение статьи грозит штрафами до трехсот тысяч рублей для должностных лиц и до пятисот тысяч рублей для организаций.

В начале января Жданов публиковал фотографии пришедших ему уведомлений из Минюста. Оппозиционера предупредили о составлении протокола на ФБК как нарушителя той же статьи, но по другой её части - "осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр НКО-"иноагентов."

При этом ФБК находится в реестре с октября 2019 года и безуспешно пытается провести процедуру исключения себя из списка "иноагентов". После подачи соответствующих документов в Минюст некая компания из США попыталась перевести деньги на счет организации.

24 января президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ "организовать мониторинг правоприменения" принятого в конце 2019 года закона о СМИ-"иноагентах", который ужесточает правила работы зарубежных СМИ, а также позволяет наделять этим статусом физических лиц. Отчитаться о работе нового закона генпрокурор Краснов должен до 31 марта.

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