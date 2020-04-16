 На репетиции парада Победы в Москве 376 человек заразились SARS-CoV-2 | Новости из Германии о России | DW | 11.05.2020

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Россия

На репетиции парада Победы в Москве 376 человек заразились SARS-CoV-2

Репетиции парада Победы проходили под Москвой тогда, когда уже был введен карантин, пишет "Проект", отмечая, что не всем участникам выдавали маски, а заболевших не изолировали.

Репитиция парада Победы 9 мая в Москве (фото из архива, 2017 год)

Репитиция парада Победы 9 мая в Москве (фото из архива, 2017 год)

На репетиции парада по случаю 75-летия Победы, который должен был традиционно пройти 9 мая в Москве, но в итоге был отменен, короновирусом SARS-CoV-2 заразились не менее 376 человек. Об этом сообщает портал журналистских расследований "Проект" в понедельник, 11 мая, со ссылкой на участников репетиции. По их словам, среди заразившихся - учащиеся Тверского Суворовского и Нахимовского военно-морского училищ, а также курсанты московского Военного университета и других частей и военных институтов.

Фактически заболевших, по всей вероятности, больше, потому что удалось опросить участников только из шести частей, институтов и училищ, а всего к параду готовилось более 40 таких учреждений, отмечает "Проект". По его информации, репетиции проходили в деревне Алабино Московской области с конца марта до середины апреля, то есть в то время, когда в Москве и области уже ввели карантин. При этом многим не выдавали маски, а заболевших должным образом не изолировали от товарищей.

"Количество заболевших занижали"

"Руководство учебных заведений до последнего не хотело признать масштаб эпидемии - количество заболевших занижали", - пишет "Проект", отмечая, что во время визита представителя Минобороны в московский Военный университет "зараженных курсантов просто посадили за парты". Кроме того, в этом университете 9 мая прошел торжественный выпуск курсантов "со всеми атрибутами", сообщают далее журналисты. По их информации, "в марширующей шеренге была как минимум одна курсантка с неизвестными результатами анализа на вирус", который  после выпускного оказался положительным.

На момент написания новости в министерстве обороны России данную информацию не прокомментировали.

16 апреля президент РФ Владимир Путин распорядился перенести парад 9 мая в Москве в честь Дня победы из-за распространения коронавируса. Он не назвал новой даты, однако подчеркнул, что все запланированные мероприятия, приуроченные к 9 мая, состоятся в 2020 году. 9 мая на Красной площади состоялась только воздушная часть парада.

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    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


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