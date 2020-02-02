 На западе ФРГ прошли протесты против запуска угольной электростанции | Новости из Германии о Германии | DW | 30.05.2020

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Германия

На западе ФРГ прошли протесты против запуска угольной электростанции

Активисты Fridays for Future, Greenpeace и Ende Gelände напомнили о планах отказа от угольной энергетики в Германии и хотят препятствовать работе станции Даттельн-4. Полиция назвала протесты мирными.

Человек в противогазе держит плакат против запуска станции Даттельн-4

Участник протеста против запуска станции Даттельн-4

Экоактивисты на западе Германии в субботу, 30 мая, провели протесты против ввода в эксплуатацию новой угольной электростанции Даттельн-4. На территории станции в земле Северный Рейн - Вестфалия собрались представители движения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future), Greenpeace, экологического объединения Bund и движения гражданского неповиновения Ende Gelände ("На этом все"). Среди протестующих были и бывшие шахтеры, недовольные прекращением добычи каменного угля в Германии в конце 2018 года.

Представитель "Пятниц ради будущего" в Германии Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer) назвала правительство "очевидно некомпетентным", а запуск станции, работающей на каменном угле, - провокацией, напомнив о намерении ФРГ отказаться от угольной энергетики до 2038 года. Активисты воспрепятствуют работе электростанции и одержат победу в конфликте, заверила она.

Еще ночью на охладительную башню проецировались надписи "Как вы смеете?" и "Климатический кризис: сделано в Германии". Дневная акция в основном прошла мирно, заявили в полиции. Около 20 активистов Ende Gelände временно заблокировали подводящий канал, спрыгнув в него. Правоохранители не привели точные данные о количестве демонстрантов.

На трех участников составили протоколы, поскольку они полностью скрыли свои лица. Еще двое попытались помешать работе представителей власти. По данным полиции, все они вскоре были отпущены. В свою очередь, депутат бундестага от Левой партии Лоренц Геста Бойтин (Lorenz Gösta Beutin) назвал действия правоохранителей "крайне жесткими" и заявил, что они действовали без предупреждения.

Шведская активистка Грета Тунберг пристыдила операторов станции

Шведская экоактивистка Грета Тунберг также раскритиковала запуск электростанции. "Сегодня день, когда Европе должно быть стыдно. Мы записались в ряды тех, кто намерен возглавить борьбу с климатической катастрофой и всё же мы посылаем миру такой сигнал? И правда, как вы смеете, Uniper и Fortum?" - написала инициатор "Пятниц ради будущего" в своем микроблоге Twitter.

В конце января кабинет министров ФРГ принял законопроект о поэтапном отказе от угольной энергетики. Документ предполагает, что работающие на каменном и буром угле электростанции в Германии будут отключены по возможности до 2035 года, но самое позднее к 2038 году. 

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    Автор: Фридель Таубе, Сергей Гуща


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