На западе Германии из-за вспышки коронавируса закрыт мясокомбинат

Округ Косфельд в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия стал первой административной единицей Германии, где приостановлено смягчение карантинных мер, введенных в марте из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил министр здравоохранения земли Карл-Йозеф Лауман (Karl-Josef Laumann) в пятницу, 8 мая. По его словам, причиной стало превышение до 61 допустимого числа новых случаев заражения (50 на 100 000 жителей за неделю).

Теперь открытие ресторанов, фитнес-студий, музыкальных школ и ряда других учреждений, которое должно было состояться 11 мая, перенесено в Косфельде предварительно на 18 мая. Исключение сделано для детей, которые смогут вернуться в детсады и школы в соответствии с ранее принятым планом.

151 случай заражения на мясокомбинате Westfleisch

Количество инфицированных коронавирусом в Косфельде, судя по всему, выросло из-за его распространения на мясокомбинате Westfleisch, где работают в общей сложности 1200 человек. Там зафиксирован 151 случай заражения. 7 мая сообщалось о 129 зараженных, 13 из которых оказались в больнице. Работа комбината приостановлена.

Все 17-20 тысяч сотрудников мясокомбинатов в Северном Рейне - Вестфалии пройдут тест на коронавирус, распорядился Лауман. Он не исключил, что распространению вируса способствовало то, что многие из работников комбинатов, как и в Косфельде, приехали из таких стран, как Румыния и Болгария, и проживают группами в общежитиях. Министр призвал местные ведомства проверить условия проживания в таких случаях. В свою очередь власти федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн объявили, что в регионе пройдут тест на коронавирус все сотрудники мясокомбинатов, проживающие в общежитиях. В Саксонии проверят возможность тестирования всех работающих на скотобойнях.

В Северном Рейне - Вестфалии находятся 35 крупных скотобоен, где ежегодно убивают 18 млн свиней и 600 000 быков, отмечает информагентство Reuters. По словам земельного министра по делам сельского хозяйства Урсулы Хайнен-Эсер (Ursula Heinen-Esser), по всей Германии можно наблюдать, что именно мясокомбинаты становятся "хот-спотами инфекций".

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