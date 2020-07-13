На Дальнем Востоке прошли немногочисленные митинги в поддержку Фургала

В городах Дальнего Востока в воскресенье, 19 июля, вновь прошли несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Акция в Хабаровске, несмотря на жару, началась около 12 часов дня по местному времени. По оценке местных СМИ, она собрала несколько десятков человек. При этом накануне в Хабаровске в митингах в поддержку губернатора приняли участие, по разным данным, от 10 до 50 тысяч человек.
Аналогичная акция 19 июля состоялась и во Владивостоке, собрав около 100 человек. Днем ранее на несанкционированный митинг на одной из центральных площадей вышли несколько сотен человек. Позднее городские власти распорядились временно закрыть доступ на площадь для уборки памятника.
Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля 2020 года. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Фургала также проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области. Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля.
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Автор: Сергей Елкин