 На Гран-при в Австрии гонщики провели акцию против расизма | Новости из Германии о Европе | DW | 05.07.2020

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Европа

На Гран-при в Австрии гонщики провели акцию против расизма

Перед стартом на Гран-при в Австрии 14 гонщиков "Формулы-1" преклонили колено в знак солидарности с жертвами расизма. Россиянин Даниил Квят и еще пятеро остались стоять.

Гонщики Формулы-1 преклонили колени в знак протеста против расизма

Гонщики "Формулы-1" преклонили колени в знак протеста против расизма

14 из 20 гонщиков "Формулы-1" перед стартом на Гран-при в Шпильберге (Австрия) в воскресенье, 5 июля, встали на одно колено в знак протеста против расизма. В акции приняли участие шестикратный чемпион мира "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и четырехкратный чемпион Себастьян Феттель (Sebastian Vettel).

На футболке Хэмилтона написано "Black lives matter" ("Жизни чернокожих имеют значение"), на футболках других гонщиков - "End racism" ("Нет расизму"). В числе шестерых гонщиков, которые не поддержали этот жест, - голландец Макс Ферстаппен, финн Кими Райкконен и россиянин Даниил Квят. Они объяснили, что выступают против расизма, но преклонение колена имеет разное значение в разных странах и где-то считается неуважительным.

"То, что происходит в нашей повседневной жизни и то, как мы при этом ведем себя, важнее, чем формальные жесты", - написал в своем Twitter один из участников акции Шарль Леклер, который также не преклонил колено.

Изначально сезон, состоящий из 22 Гран-при, должен был начаться 15 марта в Мельбурне. Стремительное распространение коронавируса в мире привело к отмене этапов в Австралии, Нидерландах, Монако и Франции, а также переносу гонок в Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Испании, Азербайджане и Канаде. Перед въездом в Австрию гонщики и персонал "Формулы-1" сдали тесты на коронавирус. В ходе сезона Хэмилтону предстоит защищать титул в личном зачете, а команде Mercedes - обладание Кубком конструкторов.

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