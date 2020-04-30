На грани коллапса: как коронавирус убивает туриндустрию Берлина

Пандемия COVID-19 ставит под угрозу четверть миллиона рабочих мест в столице Германии, находящихся в ключевом секторе городской экономики с оборотом в 11,5 млрд евро в год.
Единственное, что сегодня можно купить в терминале А берлинского аэропорта Тегель - защитные маски для лица, парацетамол и витамины. Потому что аптека - это единственное, что открыто. Все остальные киоски, кафе, рестораны и магазины закрыты, банкоматы отключены, на стойках регистрации - ни души, на стоянке такси - ни машины, на остановке автобуса - ни одного пассажира. Над аптекой - табло с расписанием вылетов, все они обслуживаются в соседнем временном терминале С. Два рейса в Мюнхен, два рейса во Франкфурт, один рейс в Хельсинки… И все.
Все, что осталось от некогда переполненного аэропорта города с населением в 3,5 миллиона человек, занимавшего третье место по популярности в Европе среди туристов, после Лондона и Парижа. На летном поле Тегеля - десяток припаркованных самолетов в оранжевой ливрее европейской бюджетной авиакомпании EasyJet. Эти самолеты не летали с конца марта.
Полная отмена экскурсий как "экономическая катастрофа"
А экскурсионные автобусы компании Berlin City Tours не выходили на линию еще дольше - с середины марта. Два месяца назад в компании работали 120 человек - водители автобусов, продавцы билетов, менеджеры. Сегодня в офисе остался только генеральный директор Аксель Мисснер (Axel Mißner) и менеджер отдела персонала, а все остальные или еще отгуливают свои отгулы, или уже переведены на сокращенную занятость (Kurzarbeit) - эта модель позволяет компаниям в Германии сокращать рабочее время, не увольняя сотрудников; при этом им из бюджета государственного агентства занятости Bundesagentur für Arbeit выплачивается 60 процентов зарплаты (с четвертого месяца - 70, а в седьмого - 80 процентов).
"Для нас это экономическая катастрофа, - говорит Аксель Мисснер. - С 17 марта все наши доходы сошли на ноль". Тридцать пять ярко-красных экскурсионных автобусов поставлены на прикол в гараже в районе Темпельхоф. Мисснер надеется, что его компания сможет возобновить работу хотя бы в середине лета. Он говорит, что повод для оптимизма ему дает неплохая ситуация с динамикой числа инфицированных в Берлине.
По его словам, автобусные экскурсии под влиянием пандемии изменятся - фирма планирует отделить водителя от салона пластиковой перегородкой, оснастить уличных продавцов билетов масками и перчатками и рассаживать клиентов в автобусах таким образом, чтобы между ними оставалось по полтора метра - то есть один ряд кресел. Мисснер уверяет, что билеты от этого не подорожают. Он уверен, что долго нынешняя ситуация продолжаться не может - полтора месяца без клиентов смогут пережить далеко не все, тем более весной, в начале высокого сезона.
Пустой отель и страх потерять работу
В отеле Palace через дорогу от знаменитого берлинского зоопарка… кипит работа. Пользуясь полным отсутствием гостей, администрация отеля начала ремонт в одном из корпусов, благо, что строительный шум никому не мешает. Генеральный менеджер отеля Михаэль Френцель (Michael Frenzel) управляет этой гостиницей 20 лет и говорит, что ничего подобного в своей жизни не видел.
На вопрос, не боится ли он потерять работу, он отвечает: "Конечно, боюсь". Но еще больше он опасается, по его же словам, за 240 своих сотрудников - всех их он также был вынужден перевести на сокращенную занятость. Он надеется, что рано или поздно отельный бизнес восстановится и что ему удастся сохранить все рабочие места. Но никаких прогнозов относительно сроков директор отеля делать не берется. Он лишь говорит, что государственная система сокращенной занятости - это единственное, что позволяет ему избежать вынужденных увольнений.
Туризм - ключевая отрасль берлинской экономики
В городском офисе по туризму говорят, что на полное восстановление туриндустрии в столице понадобится явно не один год. В прошлом году в Берлине было зарегистрировано свыше 34,1 млн ночевок, годовой оборот туриндустрии оценивается в 11,5 млрд евро, средний турист тратит в Берлине 205 евро в день (а средний бизнес-турист или участник конгрессов - 245 евро).
Сейчас генеральный директор VisitBerlin Буркхард Кикер (Burkhard Kieker) оценивает ежедневные потери города в 40-50 млн евро ежедневно. "Мы все - вся городская экономика - не можем себе этого долго позволить, - говорит он. - Медицина и защита жизни не должны противоречить друг другу. Увы, но я думаю, что несмотря на всю финансовую помощь со стороны федеральных и городских властей у некоторых наших партнеров будут большие проблемы с выживанием".
В общей сложности в сфере туризма и культуры в Берлине занято порядка 235 тысяч человек, говорит Кикер. И не все эти рабочие места удастся сохранить. В то же время он уверен, что привлекательность Берлина как "витрины Германии" поможет очень быстро наверстать упущенное. Не за неделю или месяц, а за год. Или два.
Чтобы перезапустить туризм в Берлине, потребуется государственная программа поддержки, уверен он. Переговоры о ней уже идут, но конкретные сроки или детали не обозначены. Первым шагом к спасению туриндустрии, по словам Кикера, станут летние каникулы. "Поскольку этим летом путешествия за границу будут недоступны, - говорит он, - мы используем момент, чтобы привлечь немцев в наш благодушный и очень зеленый город, окруженный десятками озер".
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