На грани коллапса: как коронавирус убивает туриндустрию Берлина

Единственное, что сегодня можно купить в терминале А берлинского аэропорта Тегель - защитные маски для лица, парацетамол и витамины. Потому что аптека - это единственное, что открыто. Все остальные киоски, кафе, рестораны и магазины закрыты, банкоматы отключены, на стойках регистрации - ни души, на стоянке такси - ни машины, на остановке автобуса - ни одного пассажира. Над аптекой - табло с расписанием вылетов, все они обслуживаются в соседнем временном терминале С. Два рейса в Мюнхен, два рейса во Франкфурт, один рейс в Хельсинки… И все.

Все, что осталось от некогда переполненного аэропорта города с населением в 3,5 миллиона человек, занимавшего третье место по популярности в Европе среди туристов, после Лондона и Парижа. На летном поле Тегеля - десяток припаркованных самолетов в оранжевой ливрее европейской бюджетной авиакомпании EasyJet. Эти самолеты не летали с конца марта.

Полная отмена экскурсий как "экономическая катастрофа"

А экскурсионные автобусы компании Berlin City Tours не выходили на линию еще дольше - с середины марта. Два месяца назад в компании работали 120 человек - водители автобусов, продавцы билетов, менеджеры. Сегодня в офисе остался только генеральный директор Аксель Мисснер (Axel Mißner) и менеджер отдела персонала, а все остальные или еще отгуливают свои отгулы, или уже переведены на сокращенную занятость (Kurzarbeit) - эта модель позволяет компаниям в Германии сокращать рабочее время, не увольняя сотрудников; при этом им из бюджета государственного агентства занятости Bundesagentur für Arbeit выплачивается 60 процентов зарплаты (с четвертого месяца - 70, а в седьмого - 80 процентов).

Аксель Мисснер

"Для нас это экономическая катастрофа, - говорит Аксель Мисснер. - С 17 марта все наши доходы сошли на ноль". Тридцать пять ярко-красных экскурсионных автобусов поставлены на прикол в гараже в районе Темпельхоф. Мисснер надеется, что его компания сможет возобновить работу хотя бы в середине лета. Он говорит, что повод для оптимизма ему дает неплохая ситуация с динамикой числа инфицированных в Берлине.

По его словам, автобусные экскурсии под влиянием пандемии изменятся - фирма планирует отделить водителя от салона пластиковой перегородкой, оснастить уличных продавцов билетов масками и перчатками и рассаживать клиентов в автобусах таким образом, чтобы между ними оставалось по полтора метра - то есть один ряд кресел. Мисснер уверяет, что билеты от этого не подорожают. Он уверен, что долго нынешняя ситуация продолжаться не может - полтора месяца без клиентов смогут пережить далеко не все, тем более весной, в начале высокого сезона.

Пустой отель и страх потерять работу

В отеле Palace через дорогу от знаменитого берлинского зоопарка… кипит работа. Пользуясь полным отсутствием гостей, администрация отеля начала ремонт в одном из корпусов, благо, что строительный шум никому не мешает. Генеральный менеджер отеля Михаэль Френцель (Michael Frenzel) управляет этой гостиницей 20 лет и говорит, что ничего подобного в своей жизни не видел.

С крыши берлинского отеля Palace - отличный вид на город

На вопрос, не боится ли он потерять работу, он отвечает: "Конечно, боюсь". Но еще больше он опасается, по его же словам, за 240 своих сотрудников - всех их он также был вынужден перевести на сокращенную занятость. Он надеется, что рано или поздно отельный бизнес восстановится и что ему удастся сохранить все рабочие места. Но никаких прогнозов относительно сроков директор отеля делать не берется. Он лишь говорит, что государственная система сокращенной занятости - это единственное, что позволяет ему избежать вынужденных увольнений.

Туризм - ключевая отрасль берлинской экономики

В городском офисе по туризму говорят, что на полное восстановление туриндустрии в столице понадобится явно не один год. В прошлом году в Берлине было зарегистрировано свыше 34,1 млн ночевок, годовой оборот туриндустрии оценивается в 11,5 млрд евро, средний турист тратит в Берлине 205 евро в день (а средний бизнес-турист или участник конгрессов - 245 евро).

Буркхард Кикер

Сейчас генеральный директор VisitBerlin Буркхард Кикер (Burkhard Kieker) оценивает ежедневные потери города в 40-50 млн евро ежедневно. "Мы все - вся городская экономика - не можем себе этого долго позволить, - говорит он. - Медицина и защита жизни не должны противоречить друг другу. Увы, но я думаю, что несмотря на всю финансовую помощь со стороны федеральных и городских властей у некоторых наших партнеров будут большие проблемы с выживанием".

В общей сложности в сфере туризма и культуры в Берлине занято порядка 235 тысяч человек, говорит Кикер. И не все эти рабочие места удастся сохранить. В то же время он уверен, что привлекательность Берлина как "витрины Германии" поможет очень быстро наверстать упущенное. Не за неделю или месяц, а за год. Или два.

Чтобы перезапустить туризм в Берлине, потребуется государственная программа поддержки, уверен он. Переговоры о ней уже идут, но конкретные сроки или детали не обозначены. Первым шагом к спасению туриндустрии, по словам Кикера, станут летние каникулы. "Поскольку этим летом путешествия за границу будут недоступны, - говорит он, - мы используем момент, чтобы привлечь немцев в наш благодушный и очень зеленый город, окруженный десятками озер".

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Смотровые площадки в Берлине 1 • Колонна Победы В Берлине найдется немало мест, откуда можно посмотреть на город сверху. Вот некоторые из них. Мы начнем в парке Тиргартен. Эта триумфальная колонна (Siegessäule) была построена здесь по приказу прусского короля и кайзера Германии Вильгельма I в честь побед над Данией, Австрией и Францией в XIX веке. Чтобы подняться на смотровую площадку, нужно преодолеть 285 ступеней. Стоимость билета - 3 евро.

Смотровые площадки в Берлине 2 • Телевизионная башня Самая высокая столичная смотровая площадка находится на Берлинской телевизионной башне (Berliner Fernsehturm). Телевышку возвели на площади Александерплац немногим более полувека назад. Подъем на скоростном лифте на 210-метровый уровень занимает всего 35 секунд. Чтобы не тратить времяна стояние в очереди, билеты можно заказать заранее в интернете. Стоимость билета - от 16,50 евро до 21,50 евро.

Смотровые площадки в Берлине 3 • Берлинский собор На предыдущей фотографии, сделанной с телевышки, был виден Берлинский собор (Berliner Dom). В свою очередь, с крыши этого храма открывается такой вид на бульвар Унтер-ден-Линден. Здесь же рядом расположен знаменитый Музейный остров, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение купола включено в стоимость входного билета в собор (7 евро).

Смотровые площадки в Берлине 4 • Отель Park Inn Еще одна берлинская смотровая площадка - терраса столичного отеля Park Inn, расположенного по соседству с Берлинской телебашней на той же самой площади Александерплац. Терасса находится на 150-метровой высоте. За вход здесь берут 4 евро.

Смотровые площадки в Берлине 5 • Башня Кольхоффа Далее заглянем на Потсдамскую площадь. Посетители панорамного кафе на одной из здешних высоток - Башне Кольхоффа (Kollhoff-Tower) - могут не только полюбоваться видами Берлина, но и прокатиться на самом быстром пассажирском лифте в Европе: 8,65 метра в секунду. Стоимость билета - 7,50 евро. Башня названа именем немецкого архитектора Ханса Кольхоффа - одного из авторов проекта.

Смотровые площадки в Берлине 6 • Земной шар Особая берлинская достопримечательность - этот воздушный шар-глобус "Weltballon" с постоянной рекламой газеты Die Welt (в переводе - "Мир"), на котором можно на 15 минут подняться над центром города примерно на 150-метровую высоту6 - насколько позволяет удерживающий трос. Стартовая площадка находится недалеко от КПП "Чарли". Стоимость билета для взрослых - 25 евро.

Смотровые площадки в Берлине 7 • Кройцберг Таким видом на столичный район Кройцберг можно насладиться - абсолютно бесплатно - от Национального памятника в честь Освободительных войн Пруссии против Наполеона в 1813-1815 годах. Здешний Виктория-парк, разбитый на одном из немногих берлинских естественных холмов, пользуется большой популярностью у романтиков, которые хотят проводить закат или встретить рассвет.

Смотровые площадки в Берлине 8 • Мюггельтурм Эта достопримечательность находится около самого крупного из многочисленных берлинских озер. Башня на озере Мюггельзе - Мюггельтурм (Müggelturm) - была возведена в столичном районе Кёпеник в 1961 году на месте сгоревшей деревянной вышки 1880 года постройки. Полюбоваться окружающими ландшафтами здесь можно за чашечкой кофе на террасе или со смотровой площадки на башне. Вход - 4 евро

Смотровые площадки в Берлине 9 • Коктейль-бар Monkey Bar Чтобы попасть в этот популярный бар на крыше берлинской гостиницы 25 Hours Hotel, нередко приходится ждать внизу около лифта, когда наверху освободятся места. Постоянные посетители ценят сочетание здешней атмосферы, вкусных напитков и видов на Берлинский зоопарк и Мемориальную церковь кайзера Вильгельма.

Смотровые площадки в Берлине 10 • Драхенберг Этот холм прозвали "Драконьей горой" - Drachenberg. Почему? Потому что здесь часто запускают воздушных змеев, а по-немецки "дракон" и "воздушный змей" - одно слово: Drache. Холм появился в берлинском районе Груневальд после Второй мировой войны и состоит из обломков разрушенных во время войны зданий. Впрочем, змеев запускать здесь не обязательно, можно просто устроить пикник или встретить рассвет.

Смотровые площадки в Берлине 11 • Берлинская радиобашня Эта фотография тоже сделана на холме Драхенберг, откуда видно 150-метровую Берлинскую радиобашню (Berliner Funkturm), сооруженную из стали в середине 1920-х годов. На 50-метровом уровне здесь находится ресторан, а на самом верху - смотровая площадка. Билет на площадку стоит 6 евро.

Смотровые площадки в Берлине 12 • Купол Рейхстага Одной из самых известных смотровых площадок в Берлине является купол Рейхстага, для посещения которого нужно записаться заранее на сайте немецкого парламента - бундестага. Если после предварительной записи останутся свободные места, они распределяются в гостевом центре за два часа до времени начала осмотра. При себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности. Вход бесплатный. Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин

