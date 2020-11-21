На выборах в Грузии лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" (ГМДГ). Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, обнародованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Грузии в воскресенье, 22 ноября. Согласно им, кандидаты от ГМДГ одержали победу во всех 17 одномандатных избирательных округах, набрав от 88% до 93,8% голосов избирателей.

В частности, больше всего голосов (93,88%) набрал Ираклий Чиковани в округе Зугдиди. Кандидатов от оппозиции поддержали в среднем 6 - 12% избирателей. ЦИК Грузии опубликовал предварительные результаты на своем сайте повторно, так как после первой публикации произошел технический сбой. Его причина устанавливается, сообщило ведомство, пояснив, что речь может идти о "внешнем вмешательстве в процесс" опубликования итогов выборов. Радиостанция "Эхо Москвы" сообщала, что из-за сбоя на сайте ЦИК Грузии доля голосов за ГМДГ превышала 100%.

Накануне ГМДГ объявила о своей победе в 17 одномандатных избирательных округах. В знак протеста против результатов первого тура оппозиция отозвала своих наблюдателей и членов избиркомов и заявила о неучастии во втором туре, призвав своих сторонников бойкотировать голосование. Несмотря на это решение, в бюллетенях все же были указаны имена оппозиционных кандидатов.

Оппозиция не признала итоги первого тура

Первый тур выборов в однопалатный парламент Грузии прошел 31 октября по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирали 150 депутатов: 120 - по спискам и 30 - по мажоритарной системе.

По итогам первого тура ГМДГ набрала 48,15 процента голосов избирателей, оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД) получил 27,14 процента. Оппозиция не признала итоги первого тура и отказалась входить в новый парламент. Ее сторонники требовали провести новое голосование и отправить в отставку главу ЦИК Тамару Жвания, которую они считают причастной к фальсификациям итогов выборов. С тех пор в Тбилиси неоднократно проходили массовые протесты.

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