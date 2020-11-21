 В Грузии завершился второй тур выборов в парламент | Новости из Германии о Европе | DW | 21.11.2020

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Европа

В Грузии завершился второй тур выборов в парламент

В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявили о победе всех 17 ее кандидатов, оппозиция не участвовала во втором туре в знак протеста. ЦИК должен подвести итоги в ночь на 22 ноября.

Протесты против результатов первого тура парламентских выборов в Грузии

Протесты против результатов первого тура парламентских выборов в Грузии (фото из архива)

В Грузии в субботу, 21 ноября, завершился второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных избирательных округах. Как утверждает исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" (ГМДГ) Ираклий Кобахидзе, во всех из них победили кандидаты от ГМДГ. Официально Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии должна обнародовать итоги в ночь на 22 ноября.

В знак протеста против результатов первого тура оппозиция отозвала своих наблюдателей и членов избиркомов и заявила о неучастии во втором туре, призвав своих сторонников бойкотировать голосование. Несмотря на это решение, в бюллетенях все же были указаны имена оппозиционных кандидатов.

Между тем, как передало издание "Кавказский узел" со ссылкой на и. о. пресс-секретаря ЦИК Грузии Натию Иоселиани, итоговая явка во втором туре оказалась низкой и составила 26,29 процента.

Оппозиция не признала итоги первого тура

Первый тур выборов в однопалатный парламент Грузии прошел 31 октября по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирали 150 депутатов: 120 - по спискам и 30 - по мажоритарной системе.

По итогам первого тура правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,15 процента голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД) получил 27,14 процента.

Оппозиция не признала эти итоги и отказалась входить в новый парламент. Ее сторонники, в частности, требовали провести новое голосование и отправить в отставку главу ЦИК Тамару Жвания, которую они считают причастной к фальсификациям итогов выборов. С тех пор в Тбилиси неоднократно проходили массовые протесты.

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    Автор: Анастасия Аринушкина


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