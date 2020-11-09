 Около 100 демонстрантов заночевали у парламента в Тбилиси | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 10.11.2020

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Европа

Около 100 демонстрантов заночевали у парламента в Тбилиси

Оппозиция хочет устроить "грандиозный" митинг 14 ноября, а также выстроить живую цепь в столице Грузии 21 ноября.

Протесты против результатов парламентских выборов в Тбилиси

Протесты против результатов парламентских выборов в Тбилиси (8 ноября)

Акция протеста грузинской оппозиции в понедельник, 9 ноября, собрала около семи тысяч человек, порядка ста из которых решили проигнорировать комендантский час и остались перед зданием парламента на ночь. Об этом сообщило издание "Кавказский узел".

Между тем агентство AFP назвало цифру в восемь тысяч митингующих. Полиция выписала несколько штрафов, в том числе - одной из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Хатии Деканоидзе. По сведениям организаторов, минимум три человека были задержаны.

"Грандиозный" митинг и живая цепь в Тбилиси

Другой лидер ЕНД - Никанор (Ника) Мелия - призвал сторонников выйти на "грандиозный" митинг 14 ноября. Политик также просил собравшихся поддержать идею оппозиционных лидеров - в знак протеста против "сфальсифицированных выборов" выйти на улицы Тбилиси и выстроить живую цепь 21 ноября, когда будет проходить второй тур по мажоритарным округам.

Между тем бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вновь обратился к лидерам оппозиции с предложением пригласить его на родину. "Если вся объединенная оппозиция примет такое решение, у меня будет легитимное право вернуться", - написал бывший лидер ЕНД, находящийся в Украине.

Требования оппозиции

Сторонники оппозиции требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы ЦИК Тамар Жвании, которую считают причастной к фальсификациям итогов голосования. В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" требования оппозиции назвали абсурдными.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны  правящая партия набрала 48,15 процента голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД), получил 27,14 процента. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент.

Выборы по новым правилам

Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирают 150 депутатов: 120 - по спискам и 30 - по мажоритарной системе. Парламент избирается на четыре года.

Второй тур выборов пройдет во всех 8 одномандатных округах Тбилиси, а также в 6 округах в регионах - в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Рустави и Телави. Согласно опубликованным ЦИК данным, в указанных округах ни один из кандидатов в мажоритарные депутаты не сумел преодолеть необходимый 50-процентный барьер. Всего в Грузии 30 одномандатных округов.

Второй тур состоится, предположительно, 21 ноября.

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    Автор: Анастасия Аринушкина


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