Оппозиция анонсировала новую акцию протеста в Тбилиси

Один из лидеров грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия анонсировал новую акцию протеста в понедельник, 9 ноября, на площади Руставели, у здания парламента в Тбилиси.

"Завтра в 18.00 (17.00 мск) ждем всех на проспекте Руставели. Будем бороться до конца. Завтра соберется вся нация, а не только оппозиция", - заявил Мелия журналистам.

Митинговавших у ЦИК попросили разойтись

Между тем представитель оппозиции Алеко Элисашвили попросил митинговавших перед зданием Центральной избирательной комиссии Грузии в Тбилиси временно разойтись в интересах безопасности участников акции.

"Чтобы не начались задержания и избиения… призываем, сегодня покинуть территорию ЦИК. Мы хотим, чтобы люди не пострадали, хотим разрядить ситуацию", - подчеркнул он.

До этого полиция дважды применила против участников акции водометы. По информации телеканала Mtavari Arxi, минимум два человека пострадали.

Требования оппозиции

Сторонники оппозиции требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы ЦИК Тамар Жвании, которую считают причастной к фальсификациям итогов голосования. В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" требования оппозиции назвали абсурдными.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия набрала 48,15 процента голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД), получил 27,14 процента. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент.

Выборы по новым правилам

Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирают 150 депутатов: 120 - по спискам и 30 - по мажоритарной системе. Парламент избирается на четыре года.

Второй тур выборов пройдет во всех 8 одномандатных округах Тбилиси, а также в 6 округах в регионах - в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Рустави и Телави. Согласно опубликованным ЦИК данным, в указанных округах ни один из кандидатов в мажоритарные депутаты не сумел преодолеть необходимый 50-процентный барьер. Всего в Грузии 30 одномандатных округов.

Второй тур состоится, предположительно, 21 ноября.

Смотрите также:

Массовые акции протеста в Тбилиси Начало протестов Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня. Их возмутило поведение депутата Госдумы Сергея Гаврилова, главы Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), очередная Генассамблея которой должна была пройти в грузинской столице.

Массовые акции протеста в Тбилиси Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в парламенте Грузии Российский парламентарий в соответствии с протоколом - как глава МПА - занял кресло спикера парламента Грузии и начал свое выступление на русском языке, вызвав возмущение представителей грузинской оппозиции.

Массовые акции протеста в Тбилиси Протестующие с плакатами перед зданием парламента Грузии Оппозиция обвинила власти Грузии и председателя парламента в том, что они допустили выступление Гаврилова. Особое возмущение грузинских политиков вызвал тот факт, что Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Массовые акции протеста в Тбилиси Антироссийские лозунги Вышедшие на митинг в Тбилиси протестовали против "российской оккупации" Грузии. Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестное мероприятие будет продолжаться до тех пор, пока председатель парламента Ираклий Кобахидзе не уйдет в отставку.

Массовые акции протеста в Тбилиси На акцию протеста в Тбилиси вышли тысячи протестующих В стихийной демонстрации перед зданием парламента Грузии приняли участие несколько тысяч человек. Полиция попыталась удержать митингующих, во дворе парламента были развернуты спецназ и спецтехника.

Массовые акции протеста в Тбилиси Митингующие заняли площадь перед зданием парламента Грузии Позже демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция в Тбилиси применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих.

Массовые акции протеста в Тбилиси Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений демонстрантов и полиции пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские.

Массовые акции протеста в Тбилиси Россия запрещает прямое авиасообщение с Грузией Президент РФ Владимир Путин в ответ на антироссийские заявления грузинских политиков подписал 21 июня указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля. А Минтранс с этого числа запретил грузинским авиаперевозчикам летать в Россию.

Массовые акции протеста в Тбилиси Протесты в Тбилиси не прекращаются Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, чье кресло занял российский депутат Гаврилов, 21 июня ушел в отставку. Сам он во время визита Гаврилова находился в Баку. Между тем протестующие всю неделю продолжали собираться у здания парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, а также освобождения демонстрантов, задержанных в ходе прежних протестов.

Массовые акции протеста в Тбилиси Выборы по пропорциональной системе 24 июня власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих. Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, пообещал лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. Автор: Анастасия Аринушкина

