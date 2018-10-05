 На востоке ФРГ полиция прервала концерт правых радикалов | Новости из Германии о Германии | DW | 06.10.2018

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Германия

На востоке ФРГ полиция прервала концерт правых радикалов

В ходе беспорядков на рок-концерте в центре Апольды пострадали восемь полицейских.

Полиция контролирует посетителей рок-концерта в Апольде

Полиция контролирует посетителей рок-концерта в Апольде

Полиция федеральной земли Тюрингия на востоке Германии вечером в субботу, 6 октября, прервала концерт правых радикалов, устроивших беспорядки во время мероприятия в центре города Апольда. Причиной послужили в том числе нападения на правоохранителей, сообщается в микроблоге полиции Тюрингии в Twitter.

После того, как полиция объявилва о преждевременном завершении концерта, она столкнулась с сопротивлением собравшихся на него. Был задействован вертолет, освещавший Рыночную площадь, где проходил концерт. Пострадали в общей сложности восемь полицейских, половина из них получили травмы из-за брошенных бутылок.

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По данным полиции, на рок-концерт прибыли более 700 правых радикалов, которые выступали с речами и пели песни. Один из демонстрантов попытался пройти на место встречи без контроля, в связи с чем полиция применила перечный спрей.

В то же время также около 700 человек приняли участие в демонстрации против ультраправых - активисты из различных организаций и более 100 посетителей экуменического богослужения в евангельской церкви святого Мартина, в том числе премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) и другие представители тюрингского правительства. 

Рок-концерт был перенесен в Апольду из Магдалы, небольшого города вблизи Веймара и Йены.

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    Автор: Максим Нелюбин


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