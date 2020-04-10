 На авианосце ″Теодор Рузвельт″ выявлено уже более 400 заражений коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

На авианосце "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 400 заражений коронавирусом

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен уже у 416 военнослужащих на авианосце США, стоящем у берегов Гуама, заявили в Пентагоне. Тесты взяты почти у всех из более чем 4000 человек на борту.

Авианосец ВМС США Теодор Рузвельт

Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"

Коронавирус  SARS-CoV-2 обнаружен уже у 416 военнослужащих на борту атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт". Такие данные представительница министерства обороны привела в четверг, 9 апреля. По ее словам, тесты взяты почти у всех из более чем 4000 человек на судне.

Таким образом, менее чем за неделю количество инфицированных выросло вдвое. Один из солдат находится в отделении интенсивной терапии на острове Гуам - неинкорпорированной территории США.

Скандал вокруг отставки капитана авианосца

Несколькими днями ранее капитан авианосца Бретт Крозье был отправлен в отставку, после того как его записка с требованием принять жесткие меры для подавления вспышки заболевания на борту стала достоянием гласности. Крозье настаивал, чтобы военнослужащим позволили сойти на берег сразу после прибытия корабля к берегам Гуама. "Мы не на войне. Моряки не должны умирать", - написал он в мейле, выдержки из которого попали в прессу.

Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли обвинил капитана в том, что этот документ не был сохранен в тайне. По его словам,Бретт Крозье вызвал ненужную "панику" и "продемонстрировал крайне плохую способность оценивать ситуацию в разгар кризиса". Между тем в интернет попали любительские видеозаписи, на которых видно, как сотни членов экипажа авианосца "Теодор Рузвельт" аплодисментами провожают своего бывшего капитана.

Вскоре после изгнания с корабля коронавирус был обнаружен и у самого Крозье. А 7 апреля министр обороны США отправил в отставку исполняющего обязанности министра военно-морских сил Модли после того, как в скандал вокруг вспышки коронавируса на авианосце и увольнения капитана корабля, вызвавшего возмущение американской общественности, вмешался президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по степени распространения коронавируса. По состоянию на 10 апреля он выявлен почти у 470 000 человек, около 17 000 больных скончались.

Смотрите также:

Смотреть видео 06:17

Один день на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт"

  • Пассажиры с чемоданами на железнодорожном вокзале в Ухане

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Из Уханя теперь можно выехать

    8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.

  • Человек в защитной маске держит в руках билет на поезд

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Первый поезд за 76 дней

    Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

  • Полиция разбирает защитные заграждения

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    В Ухане снимают карантин

    8 апреля китайские власти сняли карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

  • Люди в защитных костюмах нац лицах Уханя

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Обнадеживающие цифры

    За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

  • Медсестры в масках с флагами КНР обнимаются и плачут

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Настоящий повод для радости

    Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.

  • Железнодорожный вокзал в Ухане

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение

    Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

  • Китайские рабочие на производстве

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Производство постепенно вновь запускается

    Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

  • Проверка пассажиров, прибывающих в Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Опасность еще не миновала

    Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

  • Смартфон

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Зеленый для всех

    Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

  • Женщина в защитной маске

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    У жителей Уханя появилась надежда

    После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

  • Китайские врачи и минута молчания в память о погибших от коронавируса

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Минута молчания в память о погибших

    4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

  • Врач Ли

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Герои, о которых будут помнить

    Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

  • Закрытый Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Нужно время, чтобы прийти в себя

    Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.

    Автор: Наталья Позднякова


 

Контекст

Почему в Германии относительно мало смертей от коронавируса

Низкая смертность от COVID-19 в ФРГ во многих странах вызывает удивление. Она объясняется тремя ключевыми факторами. С одним из них немцам просто повезло. (10.04.2020)  

Фейки о COVID-19: Китай начал применять тактику России

Китай изменил прежний стиль своей внешнеполитической пропаганды и все больше использует в период пандемии российские наработки, рассказала в интервью DW эксперт "Альянса по защите демократии" Кристине Берзиня. (09.04.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус: хроники берлинской семьи на карантине  

Как коронавирус породил фейки и теории заговора  

Коронавирус: миллионам жителей Индии грозит голод  

Реклама

Самые читаемые

Почему в Германии относительно мало смертей от коронавируса  

СК РФ возбудил дело о массовых убийствах под Ростовом в 1942 году  

Члены группы ОПЕК+ близки к компромиссу по объему добычи нефти  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно