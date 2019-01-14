Начало переговоров по мирному договору между РФ и Японией не принесло успеха

Переговоры по мирному договору между Россией и Японией завершились безрезультатно. Между сторонами сохраняются "существенные разногласия", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно в понедельник, 14 января, в Москве.

"Позиции изначально были диаметрально противоположными, мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать", - указал он далее.

Необходимое условие

По словам Лаврова, "базовым" условием для дальнейших переговоров является признание Токио российского суверенитета над всеми Курильскими островами. "Мы сегодня подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает, прежде всего, непреложность самого первого шага признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды", - подчеркнул российский министр.

При этом Лавров отметил, что у Москвы имеется "и готовность, и терпение", чтобы достичь результата в переговорах по заключению мирного договора.

Встреча Путина и Абэ состоится в январе

Одновременно Лавров сообщил о том, что следующая встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ ожидается в январе в Москве. По данным пресс-службы Кремля, она состоится 22 января. Стороны намерены "обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", а также вопросы заключения мирного договора. В преддверии саммита, по словам Лаврова, будут продолжены контакты по работе над мирным договором на уровне заместителей министров.

Россия как правопреемница СССР и Япония до сих пор не подписали мирное соглашение после завершении Второй мировой войны. Это связано с территориальным спором вокруг Южной Курильской гряды: речь идет об островах Итурупе, Кунашире, Шикотане и Хабомаи. Россия заняла эти острова по итогам Второй мировой войны, а Япония считает их своими и настаивает на возврате. При этом Токио ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года.

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