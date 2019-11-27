 ″Нафтогаз″ намерен добиться ареста активов ″Газпрома″ в Латвии | Новости из Германии о России | DW | 29.11.2019

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Россия

"Нафтогаз" намерен добиться ареста активов "Газпрома" в Латвии

Украинская компания будет пытаться арестовать долю "Газпрома" в компании "Латвияс Газе", чтобы получить деньги, присужденные "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража.

У штаб-квартиры Нафтогаза

У штаб-квартиры "Нафтогаза"

"Нафтогаз Украины" пытается добиться ареста активов "Газпрома" в Латвии. Об этом говорится в квартальном отчете российской корпорации, опубликованном в пятницу, 29 ноября. Украинская компания подала иск в суд Видземского предместья в Риге, в котором требует принять обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража, присудившего Киеву 2,6 млрд долларов по спору с "Газпромом" о транзите газа. Суд должен состояться в конце апреля 2020 года. В "Газпроме" изучают возможности по защите своих интересов, говорится в отчете.

Контекст

"Нафтогаз" напоминает, что "Газпром" должен выплатить 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а также отмечает важность переговоров о поставках газа с участием ЕС. (25.11.2019)

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции не выявил ошибок в решении Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" заплатить Украине 2,6 миллиарда долларов. (27.11.2019)

"Газпрому" в Латвии принадлежит доля в 34% в компании АО "Латвияс Газе",  которая является крупнейшим газовым трейдером в регионе.

"Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по транзитному спору "Нафтогаза" и "Газпрома". По нему "Газпром" обязали заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку по транзитному договору. С учетом долга "Нафтогаза" российский концерн остался должен украинской компании примерно 2,6 млрд долларов. Деньги "Газпром" не выплатил, подав апелляцию на решение арбитража.

"Нафтогаз" пытается получить долг с помощью ареста зарубежных активов "Газпрома". Так, в Нидерландах он добился ареста акций South Stream Transport B.V. Это - дочерняя компания "Газпрома", отвечающая за строительство газопровода "Турецкий поток".  Суды арестовали также активы российского концерна  в Люксембурге и его имущество в Швейцарии и Великобритании.

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Квартальный отчет "Газпрома"

Аудио- и видеофайлы по теме

Топ-менеджер Нафтогаза Витренко: Украина никогда не перекрывала вентиль и не воровала газ  

Шведский суд отклонил апелляцию "Газпрома"  

Eugal: неизвестное продолжение Северного потока-2  

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