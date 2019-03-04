 ″Нафтогаз″: ″Газпром″ свернет транзит газа через Украину | Новости из Германии об Украине | DW | 21.03.2019

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Украина

"Нафтогаз": "Газпром" свернет транзит газа через Украину

По словам главы "Нафтогаза" Коболева, "Газпром" уже рассылает соседним с Украиной странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину с 2020 года. В "Газпроме" пока не комментируют эту информацию.

Андрей Коболев

Андрей Коболев

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что российский концерн "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита газа через территорию Украины с начала 2020 года. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, обнародованном в среду, 20 марта. "Газпром" уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет", - сказал он.

Контекст

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В "Газпроме" пока не прокомментировали эту информацию. Ранее министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова сообщила, что власти ее страны получили от "Газпром-экспорта" письмо, в котором российский концерн сообщал о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года. В "Газпроме" тогда заявили, что не направляли никакого официального уведомления властям Болгарии.

За помощью в Стокгольмский арбитраж

По словам Коболева, "Нафтогаз" с 1 января 2020 года передаст национальную газотранспортную систему (ГТС) независимой компании, которой нужно будет подписать контракт с "Газпромом". При этом Коболев отметил, что "этот процесс двигается крайне тяжело". Киев надеется на то, что независимый оператор сумеет договориться с "Газпромом". Если же этого не произойдет, то Украина планирует компенсировать выпадение доходов от транзита через Стокгольмский арбитраж, сказал глава "Нафтогаза".

Руководство "Нафтогаза" уже давно опасается, что Украина может остаться без транзита. В начале марта Коболев заявил, что ГТС Украины окажется невостребованной после ввода в эксплуатацию газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

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    Автор: Андрей Гурков


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Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

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