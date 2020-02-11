 НАТО примет пакет мер в ответ на усиление ракетного арсенала РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 16.06.2020

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Европа

НАТО примет пакет мер в ответ на усиление ракетного арсенала РФ

Министры обороны НАТО примут пакет политических и военных мер в ответ на наращивание Россией арсенала ракет, способных нести ядерные боеголовки, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, фото из архива

Министры обороны стран НАТО на заседании 17-18 июня утвердят пакет политических и военных мер в ответ на наращивание Россией ракетного арсенала. Об этом, как передает из Брюсселя корреспондент DW, сообщил на пресс-конференции во вторник, 16 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Мы обсудим последствия роста российского арсенала ракет, способных нести ядерные боеголовки, для безопасности", - заявил Столтенберг, отметив, что развертывание Москвой ракеты 9М729 (по классификации НАТО - SSC-8) привело в 2019 году к расторжению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"С того времени Россия продолжила модернизацию своего ракетного арсенала, включая гиперзвуковое оружие. Я ожидаю, что в ответ на это министры обороны согласуют конкретный и сбалансированный пакет политических и военных мер", - сказал Йенс Столтенберг. В числе этих мер, по его словам, будет усиление противоракетной и противовоздушной обороны, например закупки американских систем Patriot и истребителей пятого поколения. "Мы также адаптируем наши учения и разведку к новым вызовам", - добавил генсек НАТО.

Министры обороны стран альянса обсудят и ядерное сдерживание. "Мы продолжим заботиться о том, чтобы натовские средства ядерного сдерживания оставались безопасными, надежными и эффективными", - пообещал Столтенберг. Он подтвердил, что НАТО не станет размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками, так как не намерена подражать "дестабилизирующему поведению России".


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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

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    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


 

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Самая опасная ракета: Трамп и Путин все ближе к новой гонке вооружений - DW Новости

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