НАТО поддерживает США в переговорах с "Талибаном"

НАТО полностью поддерживает усилия США по достижению мира в Афганистане. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник, 3 сентября, после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Брюсселе. "Замечательная дискуссия с Помпео об актуальных вопросах безопасности", - написал Столтенберг в своем микроблоге в Twitter.

Он также осудил недавние теракты в Афганистане, в частности, совершенное накануне нападение на район Кабула Green Village, где проживают иностранные дипломаты. Ответственность за взрыв, унесший жизни не менее 16 человек, взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан". НАТО продолжит оказывать поддержку афганским силам безопасности, заверил Столтенберг.

В свою очередь, Помпео также положительно оценил итоги переговоров. "США сотрудничает плечо к плечу с союзниками по НАТО, чтобы справиться с общими задачами в сфере безопасности", - написал он в Twitter.

В ходе двухдневного визита в Брюссель Помпео провел встречи с экс-главой Минобороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая вскоре возглавит Еврокомиссию, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, меняющим Дональда Туска на посту главы Европейского совета, а также другими высокопоставленными чиновниками Евросоюза.

США ведут переговоры с "Талибаном"

НАТО завершила свою миссию в Афганистане в 2014 году, оставив в стране до 16000 солдат для тренировки и иной поддержки местных сил безопасности. Большая их часть - американские военные. 29 августа президент Дональд Трамп заявил, что США намерены сократить свой контингент в Афганистане почти вдвое - с 14000 до 8600 солдат и офицеров. Он добавил, что Вашингтон не намерен выводить всех своих военных даже в случае заключения с "Талибаном" соглашения о мире.

Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. Боевики требуют вывода американских войск и прекращения использования афганской территории в качестве перевалочной базы для миссий в других странах. В свою очередь Вашингтон готов вывести военных с пяти баз в Афганистане в обмен на предоставление гарантий безопасности со стороны "Талибана", разрыв его отношений с группировкой "Аль-Каида", а также вступление в переговоры о перемирии с официальным Кабулом, уточняет информагентство AFP.

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