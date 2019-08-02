 НАТО поддерживает США в переговорах с ″Талибаном″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

НАТО поддерживает США в переговорах с "Талибаном"

На встрече в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил госсекретаря США Майка Помпео в поддержке мирных переговоров с "Талибаном" и осудил недавние теракты в Афганистане.

Йенс Столтенберг (слева) и Майк Помпео (фото из архива)

Йенс Столтенберг (слева) и Майк Помпео (фото из архива)

НАТО полностью поддерживает усилия США по достижению мира в Афганистане. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник, 3 сентября, после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Брюсселе. "Замечательная дискуссия с Помпео об актуальных вопросах безопасности", - написал Столтенберг в своем микроблоге в Twitter.

Он также осудил недавние теракты в Афганистане, в частности, совершенное накануне нападение на район Кабула Green Village, где проживают иностранные дипломаты. Ответственность за взрыв, унесший жизни не менее 16 человек, взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан". НАТО продолжит оказывать поддержку афганским силам безопасности, заверил Столтенберг.

В свою очередь, Помпео также положительно оценил итоги переговоров. "США сотрудничает плечо к плечу с союзниками по НАТО, чтобы справиться с общими задачами в сфере безопасности", - написал он в  Twitter.

Контекст

Спецпредставитель США по примирению в Афганистане анонсирует заключение соглашения с талибами. Чем это чревато для всей Центральной Азии, объясняют эксперты. (28.07.2019)

Два дня в Дохе за закрытыми дверями представители талибов и властей Афганистана вели переговоры. Это смелый шаг, но вовсе не гарантия мира для страны, считает Сандра Петерсман. (09.07.2019)

В ходе двухдневного визита в Брюссель Помпео провел встречи с экс-главой Минобороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая вскоре возглавит Еврокомиссию, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, меняющим Дональда Туска на посту главы Европейского совета, а также другими высокопоставленными чиновниками Евросоюза.

США ведут переговоры с "Талибаном"

НАТО завершила свою миссию в Афганистане в 2014 году, оставив в стране до 16000 солдат для тренировки и иной поддержки местных сил безопасности. Большая их часть - американские военные. 29 августа президент Дональд Трамп заявил, что США намерены сократить свой контингент в Афганистане почти вдвое - с 14000 до 8600 солдат и офицеров. Он добавил, что Вашингтон не намерен выводить всех своих военных даже в случае заключения с "Талибаном" соглашения о мире.

Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. Боевики требуют вывода американских войск и прекращения использования афганской территории в качестве перевалочной базы для миссий в других странах. В свою очередь Вашингтон готов вывести военных с пяти баз в Афганистане в обмен на предоставление гарантий безопасности со стороны "Талибана", разрыв его отношений с группировкой "Аль-Каида", а также вступление в переговоры о перемирии с официальным Кабулом, уточняет информагентство AFP.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первая военная миссия вне Европы

    11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первые жертвы

    В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    "Защитить безопасность Германии на Гиндукуше"

    26 июля 2002 года министр обороны ФРГ Петер Штрук (Peter Struck) прилетел на базу бундесвера в Афганистане. На критику немецкого военного присутствия в этой стране политик ответил фразой, которую потом охотно цитировали журналисты: "Безопасность Федеративной Республики Германия защищают и на Гиндукуше".

  • Afghanistan Übersetzer Bundeswehr

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Ответственность за север Афганистана

    Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Подготовка сотрудников афганских сил безопасности

    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


Смотреть видео 02:30

Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми?

Контекст

Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

Международная миссия ISAF в Афганистане подошла к концу. Была ли она успешной - покажет время. DW прослеживает основные этапы участия бундесвера в этой операции. (28.12.2014)  

Ссылки в интернете

США оставят в Афганистане половину военного контингента  

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми?  

Как юный афганец чуть не стал смертником  

Теракт в дипломатическом квартале Кабула  

Также по теме

NATO Jens Stoltenberg PK zum Ministertreffen in Brüssel

НАТО поддержала выход США из ДРСМД 02.08.2019

Россия несет единоличную ответственность за прекращение действия договора, говорится в заявлении НАТО. Альянс также выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой.

Südkorea Nordkorea feuert Projektile ab

В КНДР испытали сверхкрупную систему залпового огня 25.08.2019

Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на испытаниях РСЗО, похвалил северокорейских ученых за успехи. Днем ранее сообщалось, что в КНДР были испытаны две ракеты малой дальности.

NATO Jens Stoltenberg PK zum Ministertreffen in Brüssel

НАТО готовится к разрыву договора о ликвидации ракет между США и РФ 12.02.2019

Страны НАТО в связи с выходом США и России из ДРСМД предпримут скоординированные и оборонительные действия, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Для чего России нужна правда о Беслане  

Эксперт об убийце чеченца в Берлине: похож на бандита, нанятого ФСБ  

Санкции США против России: а Путин что?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно