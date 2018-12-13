 НАТО объявит космос отдельной сферой проведения операций | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.11.2019

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Мир

НАТО объявит космос отдельной сферой проведения операций

Североатлантический альянс не намерен размещать в космосе оружие, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Космическое пространство важно для операций и миссий альянса, добавил он.

Спутник связи над Землей в представлении художника

НАТО намерена признать космос отдельной сферой проведения операций наряду с сушей, а также воздушным, морским и киберпространством. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 19 ноября. Он ожидает, что министры иностранных дел стран-членов НАТО согласуют соответствующее решение на встрече 20 ноября.

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Подобный шаг отчетливо продемонстрирует, что альянс продолжает укреплять свои средства сдерживания и оборону, добавил Столтенберг. Генсек НАТО особо выделил растущую значимость космоса для операций и миссий альянса.

Альянс не намерен размещать оружие в космосе

Признание космоса отдельной сферой проведения операций позволит рассматривать возможные космические атаки с учетом принципа коллективной безопасности - как до сих пор рассматривались атаки на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве, отмечает агентство dpa. При этом альянс "не намерен размещать оружие в космосе", подчеркнул Столбенберг.

В июне НАТО разработала свою первую космическую стратегию. О расширении своих космических возможностей также объявили Россия, Китай и Индия. А президент США Дональд Трамп еще в июне 2018 года поручил министерству обороны начать формирование военно-космических сил.

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