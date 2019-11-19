 НАТО объявила космос отдельной сферой проведения операций | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.11.2019

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Мир

НАТО объявила космос отдельной сферой проведения операций

Космос необходим НАТО "для защиты и сдерживающих мер" альянса, заявил генсек Столтенберг. В июне НАТО разработала первую космическую стратегию.

Американский спутник Orbiting Carbon Observatory 2 (фото из архива)

Американский спутник Orbiting Carbon Observatory 2 (фото из архива)

НАТО объявила космос отдельной сферой проведения операций. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил в среду, 20 ноября, что министры иностранных дел стран-членов организации признали космос отдельным пространством наряду с сушей, а также воздушным, морским и киберпространством. Космос "необходим для защиты и сдерживающих мер со стороны альянса", - добавил Столтенберг. При этом НАТО не будет размещать свое собственное оружие в космосе.

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В июне НАТО разработала свою первую космическую стратегию. Прежде всего, альянс намерен защищать спутники, которые важны для связи во время проведения миссий, для навигации, для систем раннего предупреждения о запусках ракет и сообщений о ситуации в зонах конфликтов. Руководство НАТО обеспокоено тем, что такие страны, как Китай и Россия изучали возможности по ограничению действия и уничтожению спутников.

Йенс Столтенберг отметил, что в настоящее время на земной орбите вращаются примерно 2000 спутников. Около половины принадлежит странам НАТО. "Спутники могут быть заблокированы радиосигналами, взломаны или оснащены оружием", - сказал Столтенберг. "Противоспутниковое оружие может уничтожить связь и другие службы, на которые опирается общество, например, воздушное движение, прогноз погоды или банковский сектор", - добавил генсек НАТО. Он также сообщил, что, в частности, США и Франция находятся на стадии разработки космического оружия. Ранее о расширении своих космических возможностей объявили также Россия, Китай и Индия.

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    Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова


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