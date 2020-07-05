НАТО и Эстония готовятся противостоять угрозе со стороны России

Заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кэттлер прибыл с рабочим визитом в Эстонию, сообщает эстонское издание Postimees в воскресенье, 5 июля. Цель многодневной поездки - знакомство с Эстонией и ситуацией в сфере безопасности в Балтийском регионе.

"Для Эстонии важно, чтобы НАТО имела представление об особенностях нашего региона для анализа и оценки ситуации с безопасностью", - отметил глава эстонского Минобороны Юри Луйк на пресс-конференции после встречи с Кэттлером. По его словам, качественная разведка и другие меры помогут предотвратить "угрозы со стороны России" и при необходимости противостоять им.

Замгенсека НАТО и глава военного ведомства Эстонии обсудили также другие вопросы укрепления обороны, растущее влияние Китая и роль в трансатлантической системе безопасности конфликтов, происходящих на южной и юго-восточной границах НАТО, пишет Postimees.



Кэттлер занимает пост замгенсека НАТО с декабря 2019 года. В ходе визита в Эстонию он также посетит авиабазу Эмари и Нарву, а также встретится с руководством эстонского МИДа, службы внешней разведки и других силовых и оборонных ведомств.

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