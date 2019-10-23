 НАТО заменит авиакомплексы AWACS искусственным интеллектом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.11.2019

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Мир

НАТО заменит авиакомплексы AWACS искусственным интеллектом

Флот самолетов AWACS планируется заменить через 15 лет, сообщил генсек НАТО Столтенберг. Авиакомплексы будут заменены с использованием таких новых технологий, как искусственный интеллект и автономные системы.

Самолет AWACS

Самолет AWACS

НАТО планирует через 15 лет заменить флот авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) новейшими технологиями, в том числе искусственным интеллектом. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая с речью на промышленном форуме НАТО в Вашингтоне в четверг, 14 ноября.

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"Натовский флот самолетов AWACS был нашими глазами в небе, поддерживая наши воздушные операции на протяжении десятилетий - от патрулирования американского неба после терактов 11 сентября 2001 года до наших операций в Афганистане и в рамках глобальной коалиции против ИГ. Мы планируем его замену в 2035 году. Это будет включать многие технологии, о которых мы говорим сегодня, такие как автономные системы, искусственный интеллект и большие данные", - сказал Столтенберг.

Программа НАТО по наблюдению за воздушным пространством с применением комплексов AWACS действует с 1982 года.

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    Автор: Андрей Гурков


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