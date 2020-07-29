 Насколько экологична одежда из биохлопка? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.07.2020

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Культура и стиль жизни

Насколько экологична одежда из биохлопка?

У многих брендов сегодня есть свои коллекции одежды из органических материалов. Но можно ли носить платье из экохлопка с чистой совестью?

Хлопковая плантация в Бразилии

Воздушное розовое платье с объемными рукавами из органического хлопка - в онлайн-магазине H&M всего за 20 евро. Еще дешевле элегантное платье на бретель-петле от Zara - также из экохлопка. Индустрия моды реагирует на растущую экологическую сознательность покупателей. Свои коллекции из органических материалов есть у многих популярных брендов. Доступная по цене мода с экоэтикеткой, которую можно носить без зазрения совести, - месседж рекламных кампаний. Но что на изнанке у такой моды?

Чистый хлопок и "зеленый" пиар

"Производители модной одежды пользуются тем, что потребители хотят покупать вещи, созданные с соблюдением принципов экологичности и этичности", - отмечает Катрин Венц (Katrin Wenz), эксперт по аграрным вопросам из немецкой экологической организации BUND. Экохлопок - безусловно, шаг в правильном направлении, подчеркивает она, поскольку в его выращивании не используют генную инженерию и синтетические пестициды. Но вот о том, как выглядит дальнейший процесс производства, по экоэтикеткам на такой одежде судить сложно.

Дело в том, что зачастую производители используют собственные эколейблы, критерии для которых они разрабатывают сами, как объясняет Виола Вольгемут (Viola Wohlgemuth), эксперт по текстилю из организации Greenpeace. "Экологичность - незащищенное понятие, и для "зеленого" пиара тут ограничений нет", - отмечает Виола Вольгемут.

GOTS - независимый эколейбл

GOTS - независимый эколейбл

Лучше сориентироваться помогают независимые биолейблы. Такие сертификаты говорят о том, что на всех этапах производства текстиля соблюдались требования экологичности и социальной ответственности. К всемирно признанным маркировкам можно отнести Глобальный стандарт органического текстиля (GOTS) и знак Международной ассоциации производителей натурального текстиля IVN Best.

Какую одежду можно назвать экологичной

Хайке Хесс (Heike Hess) возглавляет отделение IVN в Берлине. "Одно только использование биосырья еще ничего не значит", - говорит она. “На каждом из этапов производства важно соблюдать такие экологические и социальные стандарты, как минимальное использование вредных веществ, ресурсосбережение и менеджмент отходов, права человека, охрана труда и справедливая оплата. Только после этого моду можно назвать экологичной", - подчеркивает представитель Greenpeace. У такой одежды и соответствующая цена: летнее платье с сертификатом GOTS обойдется в сумму от 60 до 100 евро.

Особенно при мокрой обработке - в частности, при изготовлении пряжи, окрашивании, прядении - используется много вредных веществ. По данным Программы ООН по окружающей среде, во всем мире 20 процентов сточных вод приходятся на обработку текстиля. Они причиняют вред человеку и природе прежде всего в Азии, где сосредоточена эта промышленность.

Производство хлопка в Индии

Производство хлопка в Индии

80 ведущих производителей текстиля и обуви присоединились к кампании Greenpeace под названием Detox. К 2020 году они обязались отказаться от использования вредных химикатов. Но это еще не "био".

Возделывание хлопчатника требует больших площадей и огромного расхода воды. "Экологичным хлопок можно назвать только тогда, когда он выращивается в регионах с большим количеством осадков, например, в Индии, и если он не отбирает площади у пищевых растений", - объясняет Сабине Ференшильд (Sabine Ferenschild), эксперт по экотекстилю из Бонна. - По нашим же наблюдениям, его все больше выращивают в регионах с пустынным климатом. В этом случае об экологичности и речи быть не может".

Быстрая мода - враг экологии

На мировом рынке органический хлопок-сырец дороже обычного на 10-50 процентов. Но его стоимость не играет решающей роли в определении стоимости текстиля. За счет огромного объема продукции крупные производители одежды могут устанавливать низкую цену на одежду, в том числе, своих экологических коллекций, как объясняет эксперт по текстилю Ференшильд. Кроме того, вещи из "зеленых" коллекций не обязательно должны полностью состоять из экоматериалов. H&M, например, в таких коллекциях гарантирует использование не менее 50 процентов тканей, произведенных при соблюдении экостандартов. По запросу DW в компании H&M пояснили, что доля биохлопка составляет лишь 16 процентов от всего объема хлопкового текстиля, используемого этим производителем.

Знак Международной ассоциации производителей натурального текстиля IVN Best

Знак Международной ассоциации производителей натурального текстиля IVN Best

По мнению сотрудницы Института экономики и христианства Südwind, критично то, что "зеленой" одежды, которые производят крупные игроки рынка, очень мало. Основной объем вещей производится традиционным способом. Но даже если гиганты индустрии моды захотят более активно двигаться в сторону экологичности, их ресурсы были бы ограничены. По данным Бременской биржи хлопка, в сезоне 2017/2018 годов экохлопок составлял лишь 0,7 процентов от общего объема собранного в мире хлопка.

Проблема и в том, что в мире производится слишком много одежды - по данным Greenpeace, около 80 миллиардов вещей в год. И многие из них так и остаются лежать неношеными. "Быстрая мода не может быть экологичной. Производители одежды должны стать провайдерами услуг", - считает экологи Виола Вольгемут. Например, предлагать ремонт одежды, открывают в своих магазинах отделы с секонд-хендом.

Однако и сами потребители должны изменить свои привычки. "Покупать меньше и только долгоживущие вещи, чинить одежду, отдавать другим то, что не нужно, и самим использовать подержанные вещи. Только тогда получится создать новый, "зеленый" мир моды", - заключает Катрин Венц из немецкой экологической организации BUND.

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    Автор: Виктория Взятышева


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