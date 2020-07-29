Насколько экологична одежда из биохлопка?

Воздушное розовое платье с объемными рукавами из органического хлопка - в онлайн-магазине H&M всего за 20 евро. Еще дешевле элегантное платье на бретель-петле от Zara - также из экохлопка. Индустрия моды реагирует на растущую экологическую сознательность покупателей. Свои коллекции из органических материалов есть у многих популярных брендов. Доступная по цене мода с экоэтикеткой, которую можно носить без зазрения совести, - месседж рекламных кампаний. Но что на изнанке у такой моды?

Чистый хлопок и "зеленый" пиар

"Производители модной одежды пользуются тем, что потребители хотят покупать вещи, созданные с соблюдением принципов экологичности и этичности", - отмечает Катрин Венц (Katrin Wenz), эксперт по аграрным вопросам из немецкой экологической организации BUND. Экохлопок - безусловно, шаг в правильном направлении, подчеркивает она, поскольку в его выращивании не используют генную инженерию и синтетические пестициды. Но вот о том, как выглядит дальнейший процесс производства, по экоэтикеткам на такой одежде судить сложно.

Дело в том, что зачастую производители используют собственные эколейблы, критерии для которых они разрабатывают сами, как объясняет Виола Вольгемут (Viola Wohlgemuth), эксперт по текстилю из организации Greenpeace. "Экологичность - незащищенное понятие, и для "зеленого" пиара тут ограничений нет", - отмечает Виола Вольгемут.

GOTS - независимый эколейбл

Лучше сориентироваться помогают независимые биолейблы. Такие сертификаты говорят о том, что на всех этапах производства текстиля соблюдались требования экологичности и социальной ответственности. К всемирно признанным маркировкам можно отнести Глобальный стандарт органического текстиля (GOTS) и знак Международной ассоциации производителей натурального текстиля IVN Best.

Какую одежду можно назвать экологичной

Хайке Хесс (Heike Hess) возглавляет отделение IVN в Берлине. "Одно только использование биосырья еще ничего не значит", - говорит она. “На каждом из этапов производства важно соблюдать такие экологические и социальные стандарты, как минимальное использование вредных веществ, ресурсосбережение и менеджмент отходов, права человека, охрана труда и справедливая оплата. Только после этого моду можно назвать экологичной", - подчеркивает представитель Greenpeace. У такой одежды и соответствующая цена: летнее платье с сертификатом GOTS обойдется в сумму от 60 до 100 евро.

Особенно при мокрой обработке - в частности, при изготовлении пряжи, окрашивании, прядении - используется много вредных веществ. По данным Программы ООН по окружающей среде, во всем мире 20 процентов сточных вод приходятся на обработку текстиля. Они причиняют вред человеку и природе прежде всего в Азии, где сосредоточена эта промышленность.

Производство хлопка в Индии

80 ведущих производителей текстиля и обуви присоединились к кампании Greenpeace под названием Detox. К 2020 году они обязались отказаться от использования вредных химикатов. Но это еще не "био".

Возделывание хлопчатника требует больших площадей и огромного расхода воды. "Экологичным хлопок можно назвать только тогда, когда он выращивается в регионах с большим количеством осадков, например, в Индии, и если он не отбирает площади у пищевых растений", - объясняет Сабине Ференшильд (Sabine Ferenschild), эксперт по экотекстилю из Бонна. - По нашим же наблюдениям, его все больше выращивают в регионах с пустынным климатом. В этом случае об экологичности и речи быть не может".

Быстрая мода - враг экологии

На мировом рынке органический хлопок-сырец дороже обычного на 10-50 процентов. Но его стоимость не играет решающей роли в определении стоимости текстиля. За счет огромного объема продукции крупные производители одежды могут устанавливать низкую цену на одежду, в том числе, своих экологических коллекций, как объясняет эксперт по текстилю Ференшильд. Кроме того, вещи из "зеленых" коллекций не обязательно должны полностью состоять из экоматериалов. H&M, например, в таких коллекциях гарантирует использование не менее 50 процентов тканей, произведенных при соблюдении экостандартов. По запросу DW в компании H&M пояснили, что доля биохлопка составляет лишь 16 процентов от всего объема хлопкового текстиля, используемого этим производителем.

Знак Международной ассоциации производителей натурального текстиля IVN Best

По мнению сотрудницы Института экономики и христианства Südwind, критично то, что "зеленой" одежды, которые производят крупные игроки рынка, очень мало. Основной объем вещей производится традиционным способом. Но даже если гиганты индустрии моды захотят более активно двигаться в сторону экологичности, их ресурсы были бы ограничены. По данным Бременской биржи хлопка, в сезоне 2017/2018 годов экохлопок составлял лишь 0,7 процентов от общего объема собранного в мире хлопка.

Проблема и в том, что в мире производится слишком много одежды - по данным Greenpeace, около 80 миллиардов вещей в год. И многие из них так и остаются лежать неношеными. "Быстрая мода не может быть экологичной. Производители одежды должны стать провайдерами услуг", - считает экологи Виола Вольгемут. Например, предлагать ремонт одежды, открывают в своих магазинах отделы с секонд-хендом.

Однако и сами потребители должны изменить свои привычки. "Покупать меньше и только долгоживущие вещи, чинить одежду, отдавать другим то, что не нужно, и самим использовать подержанные вещи. Только тогда получится создать новый, "зеленый" мир моды", - заключает Катрин Венц из немецкой экологической организации BUND.

Смотрите также:

Апсайклинг - забота об экологии и тренд среди молодых дизайнеров