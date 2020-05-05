Насколько точны тесты на антитела к коронавирусу?

Несмотря на ограничительные меры, в России продолжает расти число заболевших коронавирусом, хотя темпы роста снизились. По данным на 27 мая, за последние сутки в стране выявлено 8338 новых случаев заражения, от последствий инфекции скончался 161 человек. Таким образом, общее число зафиксированных случаев SARS-CoV-2 в России возросло до 370 680, а число летальных исходов - до 3968. По первому показателю РФ в данный момент занимает третье место в мире, уступая только США и Бразилии.

Для выявления реального числа заболевших российские власти отныне намерены делать ставку на массовое тестирование граждан. С 18 мая сдать платный тест на антитела к коронавирусу всем желающим предлагает "Инвитро" - крупнейшая российская группа компаний, занимающаяся лабораторной диагностикой и медуслугами. За первые четыре дня такой услугой воспользовались более 40 000 человек по всей стране: у 14% из них выявлены антитела к коронавирусу нового типа SARS-CoV-2. А с 27 мая жителям Москвы предоставлена возможность бесплатно сдать анализы на коронавирус в ближайшей поликлинике.

Как берут анализы на коронавирус?

Так называемый серологический тест (ELISA) показывает наличие в крови антител, которые выработала иммунная система в борьбе с вирусом.

Контроль за соблюдением карантина в Москве (фото из архива)

Как поясняют специалисты "Инвитро", после контакта с вирусом иммуноглобулины G (антитела) начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней, при этом их уровень растет медленно, но долгое время может оставаться высоким.

Для проведения теста у пациента берется капля крови, помещается в специальный контейнер и смешивается с реагентом. Если проба окрашивается в другой цвет, это, в принципе, означает, что человек уже переболел и у него сформировался иммунитет. Наличие антител класса G не исключает риска повторного заражения коронавирусом, но его вероятность в десятки раз ниже, чем у людей, у которых антитела не выявлены.

Имеет ли смысл делать тест?

Наличие антител не всегда означает, что человек был инфицирован COVID-19 и имеет иммунитет

Серологические тесты позволяют установить, сколько человек уже переболели коронавирусом бессимптомно или с незначительными симптомами и достаточно ли этого для формирования коллективного иммунитета. Это может помочь политикам принять правильные меры по снятию ограничений, введенных в связи с пандемией.

Кроме того, антитела, содержащиеся в сыворотке крови выздоровевшего больного, могут стать средством борьбы против COVID-19. Если ввести их в виде инъекции другим пациентам, инфицированным коронавирусом, произойдет так называемая "пассивная иммунизация". Это не является прививкой против SARS-CoV-2, поскольку антитела были произведены не в организме самого больного, однако помогает бороться с вирусом.

Стоит ли доверять результатам тестов?

При этом стоит отметить, что точность многих тестов на антитела составляет 99 процентов. Это означает, что в одном случае из ста положительный диагноз может быть поставлен человеку, который переболел другими коронавирусными инфекциями, но не COVID-19.

При этом в странах с низким числом инфицированных на душу населения погрешность теста будет выше, чем в странах, где значительная часть жителей уже переболела коронавирусом. К примеру, если в стране заражена половина населения, то из 50 пациентов с положительным результатом теста лишь одному будет поставлен ошибочный диагноз. Если же в стране заражен только один человек из тысячи, то в девяти из десяти положительных проб на самом деле не будет антител на COVID-19.

На данный момент в России на тысячу жителей приходится примерно 2.5 инфицированных, поэтому особо высокой точности тестов ожидать не стоит. Несмотря на это, массовое тестирование населения все же может оказаться целесообразным и помочь определить истинные масштабы пандемии.

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