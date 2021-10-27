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Наркотрафик

Как Албания борется с наркотрафиком и коррупцией (27.10.2021) 27.10.2021

Несмотря на правительственные меры по борьбе с наркоторговлей, она остается большой проблемой в Албнии. По данным ООН, в 2019 год страна была шестым крупнейшим поставщиком марихуаны в мире. А в последнее время местные преступные группировки нацелились на кокаин.
Afghan farmers collect raw opium as they work in a poppy field in Khogyani district of Jalalabad, east of Kabul, Afghanistan, Friday, May 10, 2013. Opium poppy cultivation has been increasing for a third year in a row and is heading for a record high, the U.N. said in a report. Poppy cultivation is also dramatically increasing in areas of the southern Taliban heartland, the report showed, especially in regions where thousands of U.S.-led coalition troops have been withdrawn or are in the process of departing. The report indicates that whatever international efforts have been made to wean local farmers off the crop have failed. (AP Photo/Rahmat Gul)

Комментарий: Что общего у "Талибана" и мексиканских наркокартелей 09.09.2021

Как будут развиваться события в Афганистане, не знает никто. Но сейчас ясно: наряду с политикой они затронут и другие аспекты мировой повестки, в частности, наркоторговлю, считает Анабель Эрнандес.

Откуда деньги у "Талибана"? (20.08.2021) 20.08.2021

Захватив власть, талибы обещают начать с борьбу с наркотиками. Как это сочетается с тем, что наркотрафик всегда был главным источником их дохода? Между тем, экономика Афганистана всегда зависела от международной помощи, которой страна теперь практически лишилась.

Шокирующие рассказы очевидцев наводнения в Германии. Европа в фокусе 29.07.2021

Также в программе: как сирийские беженцы помогают немцам, кто наживается на нелегальном бизнесе на моллюсках, как албанцы провозят в ЕС марихуану, где и как во Франции тренируются капитаны контейнеровозов и танкеров.

Афганистан после ухода НАТО: НКО не видят будущего (26.07.2021) 26.07.2021

Лайла Хайдари помогает в Кабуле наркозависимым. У нее свой наркологический центр и ресторан, где находят работу те, кто прошел курс реабилитации. Но теперь, когда войска НАТО покидают Афганистан, и власть захватывает "Талибан", Лайла не уверена, что у ее центра есть будущее.
30.04.2021 *** A Kyrgyzstan's emergencies ministry serviceman carries mattresses for citizens, who were evacuated from districts bordering Tajikistan following the fighting along the Kyrgyz-Tajik disputed border, on the grounds of a hotel in Kyrgyzstan's southwestern town of Batken on April 30, 2021. - Kyrgyzstan said on April 30, 2021 that 13 died and dozens of properties were burned during clashes with Central Asian rival Tajikistan, after a ceasefire agreed by the two countries hung in the balance following the heaviest fighting along their disputed border since post-Soviet independence. The clashes that erupted along the border between the two poor, mountainous countries were the heaviest in years and had raised fears they might escalate into a wider conflict. More than a third of the two countries' border is disputed, with the area surrounding the Tajik enclave of Vorukh, where Thursday's conflict erupted, a regular flashpoint over territorial claims and access to water. (Photo by STRINGER / AFP)

Возобновление военного конфликта Бишкека и Душанбе - опасность велика? 02.06.2021

Зачем Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном? DW о том, улеглись ли страсти после вооруженного конфликта между двумя странами и существует ли опять угроза его возобновления?

Страшная правда о самом большом гетто Европы (04.05.2021) 04.05.2021

Каньяда Реаль - гетто длиной в 16 км в одном из пригородов Мадрида. За последние годы трущобы превратились в перевалочный пункт наркодилеров.
Head of Afghanistan delegation and Deputy Chairman of High Peace Council, Hajji Din Mohammad, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and Sher Mohammad Abbas Stanakzai, head of the Taliban’s political council in Qatar, pose for a family photo during the multilateral peace talks on Afghanistan in Moscow, Russia November 9, 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin

Уход США из Афганистана: шанс для России усилить влияние? 23.04.2021

Вывод американских войск из Афганистана предоставит возможность региональным игрокам укрепить свои позиции в разрушенной войной стране. Есть свои интересы в Афганистане и у России.
ARCHIV +++ 03.07.2007 Copyright: imago/blickwinkel Praesidentenpalast, White House, in Bishkek (Frunse), Kirgisien presidents palace, White House, in Bishkek (Frunse), Kyrgyzstan BLWS087071 kbdig 2007 quer Gebaeude Bauwerk Bauwerke Repraesentationsgebaeude Palast Palaeste Staatsgebaeude Regierungsgebaeude Architektur Baukunst Baustil monumental kolossal gewaltig gigantisch imposant riesig Querformat Asien asiatisch Zentralasien zentralasiatisch GUS Kirgisistan kirgisisch Bischkek Verwaltungsgebaeude Amtsgebaeude Verwaltung Hauptverwaltung Hauptverwaltungen Regierungsviertel building buildings palace palaces building buildings official building official buildings government building government buildings architecture monolithic horizontal format Asia Asean Asiatic Central Asia Central Asean Central Asiatic Commonwealth of Independent States Kyrgyzstan Kirghizian Bishkek administrative building administrative buildings adminsistration department head office head offices administrative centre administrative centres government district government quarter Bildnummer 53475233 Date 03 07 2007 Copyright Imago Angle Presidential palace White House in Bishkek Frunze Kyrgyzstan Presidents Palace White House in Bishkek Frunze Kyrgyzstan Kbdig 2007 horizontal Building Building Structures repraesentationsgebaeude Palace Palaces Staatsgebaeude Regierungsgebaeude Architecture Architecture Style Monumental Kolossal enormous gigantic impressive huge Landscape Asia Asian Central Asia Central Asian CIS Kyrgyzstan Kyrgyz Bishkek Verwaltungsgebaeude amtsgebaeude Administration Head office Main administrations Government area Building Buildings Palace palaces Building Buildings Official Building Official Buildings Government Building Government Buildings Architecture monolithic horizontally Format Asia Asean Asiatic Central Asia Central Asean Central Asiatic Commonwealth of Independent States Kyrgyzstan Kirghizian Bishkek Administrative Building Administrative Buildings adminsistration Department Head Office Head Offices Administrative Centre Administrative CENTRES Government District Government Quarter

Визит в Ташкент и узбекский анклав Сох поссорил власть в Бишкеке? 18.03.2021

Президент Кыргызстана Жапаров посетил с визитом Ташкент и сделал там заявление об узбекском анклаве Сох. Глава киргизской службы нацбезопасности Ташиев его опроверг. К чему это приведет?
Unterzeichnung des Abkommens Ueber die Nutzung des Flughafens Termez. --- Das Bild wurde in Taschkent am 11/12/2005 gemacht --- Das Bild gehoert Herrn Prof. Pflueger. Links, sitzend, auf dem Bild Friedbert Pflueger

Чем Узбекистан поможет Афганистану? Эксперт о Термезе и планах Ташкента 08.10.2020

Нужно ли властям Узбекистана поддерживать переговоры с талибами, и чем Запад поддержит Центральную Азию после того, как его войска покинут Афганистан? Интервью с немецким экспертом.
*** BILDZITAT *** VERWENDUNG NUR BERICHTERSTATTUNG VIDEO *** Kommandeur der tadschikischen Polizei Oberst Gulmurod Halimov, Screenshot/youtube/Stim News https://www.youtube.com/watch?v=j0AxxkbJME4

Жив или мертв Гулмурод Халимов - "министр" террористической войны ИГ? 06.08.2020

МВД Таджикистана утверждает, что имеет точные данные о судьбе бывшего командира местного ОМОНа Гулмурода Халимова, который был "министром войны" ИГ. Верны ли сведения о его гибели в Сирии - у DW.
ARCHIV - 01.03.2017, Venezuela, Caracas: Tarek el Aissami, damals Vizepräsident von Venezuela, lächelt bei seiner Ankunft zu einer Militärparade. Am 31.07.2019 wurde der heutige Industrieminister wegen Drogenhandels von den USA zur Fahndung ausgeschrieben. (zu dpa «USA setzen venezolanischen Industrieminister auf Fahndungsliste» vom 31.07.2019) Foto: Fernando Llano/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Нового министра нефтяной промышленности Венесуэлы разыскивают в США за наркотрафик 28.04.2020

По данным властей США, Тарек эль-Айссами, назначенный Николасом Мадуро на пост министра нефтяной промышленности Венесуэлы, причастен к вывозу за границу более тонны наркотиков.

Bananas and packages of seized cocaine lie on a table in front of crates of imported bananas at the Federal Police Headquarters in Berlin on January 7, 2014. More than 140 kilogrammes of the drug were found hidden in crates of imported bananas when supermarket employees alerted the police to the unusual load coming from Colombia via a vegetable and fruit warehouse in Berlin. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Хорватские спецслужбы задержали поставщиков кокаина в Германию 29.01.2020

Наркокартель из стран экс-Югославии поставлял десятки килограммов наркотиков в Германию и другие страны ЕС.
In this AFPTV screen trucks burn in a street of Culiacan, capital of jailed kingpin Joaquin El Chapo Guzman's home state of Sinaloa, on October 17, 2019. - Heavily armed gunmen in four-by-four trucks fought an intense battle against Mexican security forces Thursday in the city of Culiacan, capital of jailed kingpin Joaquin El Chapo Guzman's home state of Sinaloa. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

В Мексике бандиты отбили у полиции сына наркобарона "Эль Чапо" 18.10.2019

Овидио Гусман Лопес был сначала задержан силовиками. Бандиты, однако, оказали ожесточенное сопротивление и вынудили полицию освободить сына "Коротышки".
Grenzsicherheit in Tadschikistan. Foto DW/Galim Faskhutdinow 27.05.2014 Auf den Bildern sind tadschikische Grenzschutzsoldaten.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии: каковы истинные причины? 18.09.2019

Вооруженный конфликт на границе Таджикистана и Киргизии не является первым и случайным инцидентом. И его не объяснить одним лишь отсутствием линии границы. Каковы же его истинные причины?
Amos Dov Silver The founder of the anonymous Israeli drug-trading platform the founder of the mass cannabis distribution network known as Telegrass Quelle: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155474648309862&set=a.430916189861&type=3&theater

В Украине задержан израильский наркобарон, сбежавший при экстрадиции 17.08.2019

Глава крупнейшего израильского сетевого наркокартеля Амос Дов Сильвер, скрывшийся от СБУ в аэропорту Борисполь при экстрадиции, был задержан в Умани.
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