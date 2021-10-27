Откуда деньги у "Талибана"? (20.08.2021)

Захватив власть, талибы обещают начать с борьбу с наркотиками. Как это сочетается с тем, что наркотрафик всегда был главным источником их дохода? Между тем, экономика Афганистана всегда зависела от международной помощи, которой страна теперь практически лишилась.