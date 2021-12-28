"Напомнило процессы 1930-х". Реакции на ликвидацию "Международного Мемориала"

Судья Верховного суда Алла Назарова во вторник, 28 декабря, вынесла решение о ликвидации историко-просветительского общества "Международный Мемориал". Эта организация в числе прочего занимается сохранением памяти жертв политических репрессий в СССР. Основанием для иска генпрокурора о ликвидации стало неоднократное нарушение "Мемориалом" правил маркировки материалов "иностранных агентов".

Что думают об этом решении юристы, политики и сотрудники НКО?

"Мемориал" обвинили в создании ложного образа СССР

На последнем заседании Верховного суда по ликвидации "Международного Мемориала" гособвинители вели себя не так, как на предыдущих процессах. Они почти не говорили о своей главной исковой претензии к НКО - неоднократном нарушении правил маркировки материалов "иностранных агентов".

Выступая в прениях, они обращали внимание судьи на другое. Например, один из прокуроров заявил, что "Мемориал", "спекулируя на теме политических репрессий, создает ложный образ Советского Союза как террористического государства". "Почему сейчас мы, потомки победителей должны вместо гордости за страну, победившую фашизм, каяться? - возмущался гособвинитель. - Наверное, потому, что за деятельность "Мемориала" кто-то платит".

Заслуженный юрист РФ Генри Резник, представляющий интересы "Мемориала", рассказал, что заседание 28 декабря напомнило ему процессы 1930-х годов. "Прокуроры вышли за рамки искового заявления, - заявил он после суда. - Мне вспомнились формулировки, которые были на процессах 1930-х годов. Мы это расцениваем как свидетельство осознания слабости чисто правовой позиции. Мы уверены в том, что требование (генпрокурора. - Ред.) абсолютно незаконно".

"Мемориал не прекратит существование"

Ирина Щербакова

Руководитель образовательных программ "Мемориала" Ирина Щербакова в разговоре с DW тоже обратила внимание, что прокуроры в суде выступали с политическими лозунгами и обвинениями. По ее словам, решение о ликвидации "Мемориала" говорит об очередном усилении репрессий и давлении на гражданское общество. Тем не менее организация не прекратит существование.

"Мемориал - это сетевая организация, - отметила Щербакова. - И хотя ликвидируются и отделения мемориала, мы продолжим работать. Не все организации (связанные с "Мемориалом". – Ред.) объявлены "иностранными агентами", не по всем организациям приняты решения о ликвидации. Мы будем продолжать работу до тех пор, пока это будет возможно".

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг также уверен, что ликвидировать "Мемориал" невозможно. ""Мемориал" - это память. Человеческая память, - сказал DW политик. - Организация может быть зарегистрированной и незарегистрированной. В конце концов она может работать в подполье - как гражданское общество может уйти в подполье".

"Личное решение Путина"

Решение о ликвидации "Мемориала" - это личное решение Владимира Путина, уверен Лев Шлосберг. "Оно не могло быть принято без согласования с Путиным, - считает "яблочник". - Это решение означает официальное оправдание репрессий и в 20-м, и в 21 веке".

Лев Шлосберг

"То, что решил сегодня Верховный суд - это попытка переписывания всей мировой истории, чтобы злодеи стали положительными героями, а жертвы стали отрицательными героями, - продолжает Шлосберг. - Это политическое преступление. Я надеюсь, когда в России сменится государственная власть, все люди, которые были причастны к этому решению, понесут уголовную ответственность за преступления против человечности.

"Возрождается система подавления любого инакомыслия"

Поддержать "Мемориал" пришел к зданию суда режиссер и основатель кинофестиваля "Артдокфест" Виталий Манский. Решение Верховного суда о ликвидации "Мемориала", по его мнению, помогает предсказать ближайшие события в политической жизни России. "Ожидая будущее, нужно всматриваться в прошлое, - сказал он журналистам. - А прошлое дает очень точные ориентиры развития событий. Если не произойдет сбой этой системы, то, безусловно, будет возрождена система ГУЛАГа, система подавления любого инакомыслия".

Решение о ликвидации "Международного Мемориала" пока не вступило в законную силу. Юристы организации собираются оспорить его. На 29 декабря в Мосгорсуде назначено слушание по делу о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". Ирина Щербакова сообщила DW, что в связи с последними событиями она не сомневается, что и правозащитную организацию ждет ликвидация.

"Все события последних дней - приговор (историку Юрию. – Ред.) Дмитриеву, новые обвинения в адрес "Международного Мемориала" и пропагандистское сопровождение всего этого не оставляет сомнений в том, каким будет решение", - заявила Щербакова.

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