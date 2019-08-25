 Навальный опубликовал новое расследование о даче вице-мэра Москвы | Новости из Германии о России | DW | 26.08.2019

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Россия

Навальный опубликовал новое расследование о даче вице-мэра Москвы

Вице-мэр Москвы переписал дачу площадью в 2 гектара на имя "Ивана Ивановича Федорова", говорится в новом расследовании ФБК. Навальный пообещал до выборов в Мосгордуму каждый день публиковать по одному расследованию.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Дача вице-мэра Москвы Александра Горбенко, расположенная в Домодедовском районе Подмосковья, была переписана на имя "Ивана Ивановича Федорова", утверждает российский политик Алексей Навальный. Новое расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовано в понедельник, 26 августа. Навальный, который 23 августа вышел из спецприемника после отбытия 30-дневного административного ареста, напомнил, что еще в 2013 году, будучи кандидатом на выборах мэра Москвы, он рассказывал о наличии у Горбенко, курирующего вопросы региональной безопасности и информационной политики, дачи площадью в 2 гектара. Тогда Навальный утверждал, что доходы вице-мэра столицы не позволяли ему приобрести этот дом и участок.

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В новом расследовании ФБК говорится, что участок, ранее записанный на имя Горбенко, теперь принадлежит, согласно данным Росреестра, некоему "Ивану Ивановичу Федорову", притом, что прочие сведения, в том числе номер государственной регистрации права, совпадают. Кроме того, участки, принадлежащие супруге и сыну Горбенко, находящиеся по соседству, официальных владельцев не сменили и забором огорожены не были. Навальный пишет, что на участке вице-мэра находятся девять домов "разного назначения", два водоема, три спортивные и игровые площадки и пять статуй.

ФБК обещает по одному расследованию ежедневно до выборов в Мосгордуму

Кроме того, Алексей Навальный сообщил, что до дня голосования на выборах в Мосгордуму ФБК будет выпускать по одному расследованию ежедневно, в которых будет рассказываться "о лицах власти". Выборы состоятся 8 сентября. К ним Мосгоризбирком не допустил ряд независимых кандидатов.

В Москве с конца июля проходят протестные акции с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих. По уголовному делу о так называемых массовых беспорядках, под которыми московские власти понимают эти две протестные акции, обвиняемыми проходят 14 человек.

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Ссылки в интернете

Сообщение Алексея Навального

Аудио- и видеофайлы по теме

Самые известные задержания на протестах в Москве  

Выборы в Санкт-Петербурге: как оппозиционерам не давали регистрироваться  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

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