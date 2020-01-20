Навальный нашел у Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин скрывает незадекларированную или переписанную на близких недвижимость стоимостью три миллиарда рублей, утверждается в опубликованном во вторник, 28 января, расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Политик считает, что скрывать имущество Мишустину помогает государство - в бумагах реестра собственником большинства из найденной недвижимости указана Российская Федерация.

Согласно расследованию, Мишустину принадлежит участок земли на Рублевке площадью 2,6 гектара, на которых расположено шесть жилых домов. Участок объединен из трех частей, каждая из которых записана на родственников Мишустина - его сыновей, сестру и родителей. До выхода расследования "Коммерсант" публиковал статью, где утверждалось, что Мишустин купил этот участок в 2000 году на доходы от бизнеса, но согласно данным Навального, нынешняя площадь участка Мишустина в пять раз больше той, о которой пишет "Коммерсант", и его стоимость составляет 1,5 млрд рублей.

Кроме того, в собственности премьера находится дом в элитном поселке под Москвой стоимостью 400 млн рублей, три квартиры в жилкомплексах Москвы общей стоимостью 600 млн рублей, четверть здания на Тверском бульваре - ее оппозиционер оценил в 250 млн рублей, а также земельный участок стоимостью 30 млн рублей и квартира на Трехгорном валу стоимостью 40 млн рублей, выданная Мишустину управлением делами президента РФ. Последнюю Мишустин открыто передал в собственность детей еще в 2004 году.

"Итого - 2 миллиарда 820 миллионов рублей. Там есть еще и "старые" квартиры, и гаражи, и что-то еще по мелочи, поэтому смело округляем до 3 миллиардов. У семьи чиновника, который провел 22 года на госслужбе, только недвижимого имущества на 3 миллиарда рублей", - подсчитал оппозиционер.

По словам Навального, его фонд следил за Мишустиным и собирал справки о возможной связанной с ним недвижимости с 2015 года, и это помогло обойти препятствия в расследовании. После назначения Мишустина на пост премьер-министра все связанное с ним и его родственниками имущество засекретили, и теперь в справках реестра в качестве собственника указана "Российская Федерация". Оппозиционер отмечает странность этого решения, так как сестра и дети Мишустина, которые значились собственниками земли и квартир в старых справках, не находятся на госслужбе.

У самого Мишустина при этом, если верить его декларациям, нет в собственности никакого недвижимого имущества.

Одним из участников коррупционных схем, позволивших Мишустину скрыть незадекларированное имущество, Навальный называет бизнесмена Александра Удодова, который в 2011 году проходил подозреваемым по делу о махинациях с НДС на сумму около 2 млрд рублей. СМИ в то время указывали на близкое знакомство Удодова с Мишустиным, который на тот момент был руководителем Федеральной налоговой службы. В связи с делом у Удодова должны были пройти обыски, но незадолго до них бизнесмен покинул Россию.

"20 лет сидит Мишустин на государственной службе", - подытоживает в расследовании Навальный. "И потрясающе, как он сам, и государство, и Путин - конечно, это не может быть без его ведома, - прячут от нас его миллиарды. То есть у государства задача не выяснить источник богатства Мишустина, а спрятать это богатство от нас. Потому что они понимают, что источники коррупционные".

До этого издание "Проект" публиковало расследование о состоянии супруги Михаила Мишустина Владлены. В 2016 году журнал Forbes включил ее в рейтинг самых состоятельных жен слуг народа, поставив на 9-е место. Ее доход, по данным декларации за 2014 год, оценивался в 160,1 млн рублей, в то время как Мишустин в должности руководителя ФНС зарабатывал в семь раз меньше. Владлена Мишустина работала в одной из структур группы компаний UFG, одного из крупнейших в России фондов прямых инвестиций, где до перехода на госслужбу был президентом ее супруг.

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