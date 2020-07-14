 Навальному предъявили обвинение по делу о клевете на ветерана войны | Новости из Германии о России | DW | 22.07.2020

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Россия

Навальному предъявили обвинение по делу о клевете на ветерана войны

Алексей Навальный стал обвиняемый по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, поддержавшего поправки к конституции РФ. Этим делом занимаются 15 следователей, в том числе 4 - по особо важным делам.

Алексей Навальный (фото из архива)

Алексей Навальный (фото из архива)

Московское управление Следственного комитета РФ предъявило оппозиционеру Алексею Навальному обвинение в клевете на ветерана Игната Артеменко. Об этом сообщил сам Навальный в среду, 22 июля, написав на своем сайте: "Сегодня вышел из Следственного комитета уже обвиняемым". Он приложил сканы постановлений о возбуждении уголовного дела от 15 июня, а также о производстве предварительного следствия от 2 июля.

Дело о клевете в отношении ветерана Великой Отечественный войны Игната Артеменко было заведено после того, как Навальный в своих постах в Twitter и Telegram подверг критике участников видеоролика телекомпании RT (Russia Today), выступивших с поддержкой поправок в российскую конституцию, в числе которых был и Артеменко. "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - написал политик . Издание "Медиазона" обращает внимание на то, что в этих высказываниях имя Игната Артеменко не упоминается.

Следствие признало ветерана потерпевшим по делу о клевете. В качестве свидетеля выступает московский индивидуальный предприниматель Игорь Колесников, который утверждает, что является внуком Артеменко, здоровье которого, по словам Колесникова, было подорвано после того, как он узнал о комментарии Навального.

Дело о клевете ведут 15 следователей

По словам создателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), его делом занимаются 15 следователей: "4 следователя по особо важным делам, 7 старших следователей и 4 просто следователя". Их имена приведены в одном из постановлений, опубликованных Навальным.

21 июля Алексей Навальный сообщил, что созданный им девять лет назад Фонд борьбы с коррупцией будет ликвидирован из-за непомерного штрафа, наложенного по иску компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Однако, по утверждению оппозиционера, вместо ФБК будет создана другая организация.

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