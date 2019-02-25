Наблюдатели назвали выборы в Молдавии конкурентными и хорошо организованными

По предварительной оценке международных наблюдателей, парламентские выборы в Молдавии были конкурентными и хорошо организованными. Основные права были в общем и целом соблюдены, а "большинство аспектов выборов проводились профессионально и прозрачно", - заявила в понедельник, 25 февраля, международная наблюдательная миссия, в которой участвовали представители Европарламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы (СЕ).

Трудности и путаница из-за новой избирательной системы

Несмотря на ряд трудностей и путаницу, связанную с введением новой избирательной системы, а также одновременным проведением референдума, наблюдатели "положительно оценили результаты голосования", заявили представители международных организаций. При этом они отметили, что избирательная кампания "проходила на фоне недовольства органами государственной власти", и указали на заявления о давлении на госслужащих, "убедительные свидетельства о покупке голосов и неправомерном использовании государственных ресурсов".

Кроме того, в заявлении отмечается, что основным источником политической информации в Молдавии является телевидение. При этом "некоторые общенациональные телеканалы не соблюдают требование законодательства об обеспечении справедливого, сбалансированного и беспристрастного освещения избирательной кампании".

"Активная и напряженная" кампания

Глава краткосрочной наблюдательной миссии Георгий Церетели заявил об "активной, напряженной и поляризованной кампании на в целом хорошо организованных выборах". При этом он отметил "общее разочарование граждан в политических процессах и институтах".

В свою очередь глава делегации Европарламента Ребекка Хармс (Rebecca Harms) высказала сомнения в мотивах решения ЦИК Молдавии, касающегося права голосовать за границей. За шесть недель до выборов было решено, что отдать свой голос за рубежом можно только по предъявлению действительного паспорта, а не удостоверения личности, как на прошлых выборах, пояснила она.

Недостаточный контроль над финансированием партий

Глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Клод Керн отметил, что избирательная кампания подтвердила основные опасения Венецианской комиссии Совета Европы, связанные с новой избирательной системой Молдавии. В частности, он указал на "отсутствие эффективных механизмов по предотвращению чрезмерного влияния состоятельных бизнесменов в сочетании с плохой системой контроля над финансированием партий и кандидатов".

По предварительным результатам прошедших в воскресенье, 24 февраля, парламентских выборов, пропрезидентская Партия социалистов получила в общей сложности 34 мандата, правящая Демпартия - 31 мандат, блок ACUM - 26, Партия Шора - 7. В парламент также проходят три независимых депутата.

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