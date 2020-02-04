Мэрии Москвы рекомендуют согласовать политический марш Немцова

Мэру Москвы Сергею Собянину во вторник, 4 февраля, направлено письмо о намерении провести в столице 29 февраля марш памяти Бориса Немцова. Градоначальнику напоминают, что 27 февраля 2020 года исполняется пять лет с убийства в столице, на Большом Москворецком мосту, одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова, и каждый год в Москве, как и в других городах, проводятся памятные акции.

При этом авторы письма мэру обращают внимание, что "акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. Её участники, защищая ценности за которые боролся Борис Немцов, намерены выразить своё отношение к последним инициативам руководства страны и выдвинуть политические требования власти".

54 правозащитника, политика, журналиста, деятеля культуры подписали это послание. Среди них: Гарри Бардин, Дмитрий Быков, Сергей Гандлевский, Светлана Ганнушкина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Владимир Кара-Мурза, Михаил Касьянов, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев, Алексей Навальный, Ольга Седакова, Зоя Светова, Олег Сысуев, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Илья Яшин.

Они рассчитывают, что структуры московского правительства "не станут чинить препятствий организаторам", согласуют марш и "окажут содействие заявителям". Официальная заявка на проведение памятной акции будет подана в мэрию за две недели до самого марша, как того требует закон. Ранее в Нижнем Новгороде власти города отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова. Организаторы подали повторную заявку на проведение акции 29 февраля.

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Смотреть видео 03:05 Поделиться Марш памяти: 4 года назад в Москве был убит Борис Немцов Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3E5IG Марш памяти: четыре года назад в Москве был убит оппозиционный политик Борис Немцов