 Мэй назвала уникальными будущие отношения Лондона и ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 22.11.2018

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Европа

Мэй назвала уникальными будущие отношения Лондона и ЕС

Брюссель еще никогда не заключал таких договоров, как с Великобританией, заявила Тереза Мэй в парламенте. По ее словам, благодаря "Брекзиту", Лондон вновь обретет контроль над своими границами, законами и деньгами.

Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала большим успехом политическое заявление о будущих отношениях между ее страной и Евросоюзом после "Брекзита". Брюссель еще никогда прежде не заключал такого договора с экономически развитым государством, заявила Мэй, выступая с речью в парламенте в Лондоне в четверг, 22 ноября. При этом Великобритания вновь обретет контроль над своими границами, своими законами и своими деньгами, подчеркнула она.

Контекст

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Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился, а некоторые европейцы уже говорят о том, что чувствуют себя жертвами дискриминации. Их пугает "Брекзит" и его последствия. (21.01.2018)

"Текст, который мы ныне согласовали, позволит создать новую зону свободной торговли с ЕС без пошлин, налогов, тарифов и количественных ограничений", - указала Мэй. В то же время глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин раскритиковал политическое заявление ЕС и Великобритании, назвав его "аттестатом о провале" правительства и "словоблудием". Он заявил, что его фракция не поддержит этот документ.

В отличие от договора о выходе Великобритании из состава ЕС, проект которого стороны согласовали на прошлой неделе, политическое заявление о будущих отношениях Брюсселя и Лондона не имеет юридически обязывающей силы. Оба документа должны быть утверждены на внеочередном саммите ЕС в воскресенье, 25 ноября.

Пока неизвестно, поддержит ли договор по "Брекзиту" британский парламент. О своем несогласии с этим документом уже объявила не только оппозиция, но и некоторые депутаты от правящей Консервативной партии, а также члены североирландской Демократической юнионистской партии, от поддержки которых зависит британское правительство меньшинства.

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    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Можно ли выйти из Brexit: Шотландия и Северная Ирландия хотят остаться в ЕС - DW Новости (04.07.2016)

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Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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