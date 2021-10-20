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Муамар Каддафи

Политический и военный деятель, на протяжении многих лет государства Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия (1969-2011).

В 1969 году Каддафи пришел в Ливии к власти, встав во главе заговорщиков, свергнувших в Ливии короля. В 70-х годах он сформировал "третью всемирную теорию", которая, по его мнению должна была прийти на смену теориям капитализма и коммунизма. В 2011 году в ходе массовых протестов оппозиции Каддафи был убит.

Demonstrators set fire to a poster of Libyan leader Moamer Kadhafi, copies of his Green Book and Libyan flags during a protest against Kadhafi outside the Libyan embassy in Ankara on August 22, 2011. Libyan opposition groups hauled down the flag of the Moamer Kadhafi regime at the embassy in the Turkish capital and flew the rebel flag, as fighting rages in Libya today near the compound of embattled of the Libyan leader and in other parts of Tripoli, a day after jubilant rebels overran the symbolic heart of the capital. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

10 лет после смерти Каддафи: что происходит в Ливии сегодня 20.10.2021

Ливийский диктатор Муамар Каддафи был убит ровно 10 лет назад. С тех пор стране так и не удалось выйти из политического кризиса. Что мешает созданию в Ливии стабильной власти?
17.04.2020, Libyen, Tripolis: Schwarzer rauch steigt von der Salah Al-Din-Frontlinie über der Stadt auf. Bei Kämpfen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind vier Menschen getötet und mindestens 18 verletzt worden. Foto: Amru Salahuddien/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ООН подозревает наемников из РФ в военных преступлениях в Ливии 04.10.2021

Все стороны ливийского конфликта, включая наемников из РФ, возможно, совершили военные преступления, говорят эксперты ООН по правам человека.
06/11/2019 Der Sicherheitsrat hält eine Sitzung zur Lage in Libyen ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Россия блокирует резолюцию Совбеза ООН по Ливии 15.09.2021

Москву не устраивают те разделы резолюции, предложенной Лондоном, где говорится о выводе иностранных войск из Ливии, передает AFP. Мандат миссии ООН истекает 15 сентября.
9.9.2021, Libyen, Tripolis, Blick auf die deutsche und niederländische Botschaft in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Die Botschaften sind in einem ehemaligen Hotel untergebracht. +++ dpa-Bildfunk +++

Германия вновь открыла посольство в Ливии 09.09.2021

Глава МИД ФРГ Мас назвал возобновление работы посольства в Триполи новой главой в германо-ливийских отношениях. Немецкие дипломаты покинули Триполи в 2014 году в разгар гражданской войны в Ливии.

epa05056719 Saadi Gaddafi, son of former Libyan leader Muammar Gaddafi, waits beore a trial session at a courtroom in Tripoli, Libya, 06 December 2015. Saadi Gaddafi is facing charges of murdering a soccer player in 2005. He fled the country after the fall of his father's regime and was extradited from Niger to Libya in March 2014. EPA/STRINGER ++ +++ dpa-Bildfunk +++

Сын Каддафи освобожден из тюрьмы в Триполи 06.09.2021

Саади Каддафи освобожден из тюрьмы в Триполи и, по данным местных СМИ, вылетел из Ливии в Турцию.
Afghanistan, Kunduz+++Sherinagha Azizi lost his drug store in recent confilcts between Taliban and Afghan security forces in Khanabad district.

Афганистан, Ирак, Ливия. Какие ошибки совершил Запад? 11.07.2021

Афганистан - пример того, как Запад не добился своих целей и после интервенции. Среди других примеров - Ливия и Ирак. Но почему так произошло?

Fighters fire salutatory rounds in the air during the funeral of General Wanis Bukhamada, commander of the Saiqa (Special Forces) of the self-proclaimed Libyan National Army (LNA) loyal to strongman Khalifa Haftar, in the eastern city of Benghazi on November 1, 2020. (Photo by Abdullah DOMA / AFP) (Photo by ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images)

Берлинская конференция по Ливии: какое будущее ждет страну? 22.06.2021

23 июня в Берлине стартует международная конференция по урегулированию ливийского конфликта. В числе ее участников - представители Франции, России и временного ливийского правительства.

Свержение Каддафи привело к дестабилизации Ливии и радикализации исламистов: есть ли надежда на мир? 15.06.2021

В 2011 году был свергнут режим Муаммара Каддафи, который правил в Ливии более четырех десятилетий. Потом почти десять лет в стране шла гражданская война. Надежда на мир появилась лишь в 2020 году, но будет ли он прочным?
Libyan Parliament meet to discuss approving new government, in Sirte, Libya March 8, 2021. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

В США и ЕС приветствуют утверждение переходного правительства Ливии 12.03.2021

Утверждение переходного правительства Ливии парламентом страны - ключевой шаг к урегулированию кризиса, говорится в совместном заявлении Франции, Германии, Италии, Великобритании и США.
Jelena Sacharenko Bilder zum Beitrag DW Exklusiv Todesschwadronen in Weißrussland Ende der 90er Jahre von Christian Trippe SPERRFRIST Montag 16.12.2019 14 Uhr

Дочь Юрия Захаренко: Лукашенко ждет судьба Януковича или Каддафи 17.12.2020

Дочь пропавшего без вести экс-главы МВД Беларуси Елена Захаренко, получившая политическое убежище в ФРГ 20 лет назад, считает, что нынешние репрессии в Беларуси тесно связаны с событиями конца 1990-х.
04.02.2020+++ U.N. Envoy for Libya, Ghassan Salame holds a news briefing ahead of U.N.-brokered military talks in Geneva, Switzerland, February 4, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

Спецпредставитель ООН в Ливии Гасан Саламе покидает свой пост 03.03.2020

Уход с должности спецпредставителя ООН ливанский дипломат объяснил состоянием здоровья. В обращении по случаю отставки Саламе пожелал Ливии мира и стабильности.
United Nations, New York, USA, February 04, 2020 - Beginning of the Year Press conference by Secretary General Antonio Guterres today at the UN Headquarters in New York. Photo: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire CREDIT MANDATORY. | Verwendung weltweit.

Генсек ООН считает скандалом происходящее в Ливии 04.02.2020

По оценке главы ООН в мире "ветер надежды сменился ветром безумия" из-за растущей напряженности в ряде регионов и возобновления эскалации ситуации в Ливии, Йемене, Сирии.

Thema: Putin als Friedensstifter in Libyen Karikatur - Wladimir Putin als Friedenstaube mit dem Zettel Frieden für Libyen. DW, Sergey Elkin

Комментарий: Почему ливийскую неудачу Путина заметят на Ближнем Востоке 14.01.2020

Провал московских переговоров по перемирию в Ливии вновь напомнил: у Москвы на Ближнем Востоке нет жизненно важных интересов, считает Константин Эггерт.
15.08.2019, Frankreich, Boulouris: ©PHOTOPQR/LA PROVENCE/Nicolas VALLAURI ; Boulouris ; 15/08/2019 ; 75ème cérémonie du débarquement de Provence à la Nécropole nationale de Boulouris (Var) ci contre bain de foule pour Nicolas Sarkozy (ancien président de la république française) à la sortie de la cérémonie Former French President Nicolas Sarkozy arrives to attend a ceremony marking the 75th anniversary of the Allied landings in Provence during World War II, in Boulouris-sur-Mer, south eastern France, on August 15, 2019. Foto: Nicolas Vallauri/MAXPPP/dpa |

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом 08.01.2020

64-летний Саркози и его адвокат обвиняются в коррупции, взятках  и давлении в попытке получить секретную судебную информацию по делу, которое с тех пор было прекращено. 
04.01.2020 Bodies are seen in the back of ambulances killed from an air strike earlier in the day on a Military College in al-Hadba al-Khadra, at the Green Hospital in the capital Tripoli on January 4, 2020. - At least 28 people were killed and dozens injured in an air strike on a military school in the Libyan capital Tripoli, a ministry spokesman said. At the time of the strike the cadets were gathered on a parade ground before going to their domitories, he added. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

Жертвами авиаудара по военному училищу в Триполи стали не менее 30 человек 05.01.2020

В столице Ливии как минимум 30 человек погибли в результате авиаудара по военному училищу. Большинство погибших и пострадавших - курсанты.
Forces loyal to Libya's UN-backed unity government arrive in Tajura, a coastal suburb of the Libyan capital Tripoli, on April 6, 2019, from their base in Misrata. - Anti-government forces led by Libyan strongman Khalifa Haftar said Saturday they had been targeted by an air strike about 50 kilometres (30 miles) south of Tripoli. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images)

Глава МВД Ливии обвинил РФ в разжигании конфликта в своей стране 10.11.2019

Москва хочет привести к власти в Ливии сторонников убитого Муамара Кадаффи и усилить свое влияние в Африке, заявил в интервью Bloomberg Фатхи Али Башага.

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