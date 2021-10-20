Муамар Каддафи

Политический и военный деятель, на протяжении многих лет государства Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия (1969-2011).

В 1969 году Каддафи пришел в Ливии к власти, встав во главе заговорщиков, свергнувших в Ливии короля. В 70-х годах он сформировал "третью всемирную теорию", которая, по его мнению должна была прийти на смену теориям капитализма и коммунизма. В 2011 году в ходе массовых протестов оппозиции Каддафи был убит.