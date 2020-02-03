Мотоциклу со средневековым мечом - не место на автобане (фото)

Вёрт-ан-дер-Изар • Этот мотоцикл в прошлые выходные привлек внимание немецкой автодорожной полиции на федеральном автобане A 92 в Баварии. Почему? Полицейских сначала несколько смутило присутствие средневекового холодного оружия. Во время проверки, правда, выяснилось, что меч - бутафорский, да и вообще - не меч, а своего рода украшение на бензобаке. Однако уже одного этого изменения в конструкции транспортного средства вполне могло хватить для запрета на дальнейшее движение: только представьте, что будет, если налететь на эту рукоятку при падении или аварии?

"Встреча слонов" (Elefantentreffen) в баварском Турмансбанге

Одним мечом дело, правда, не ограничилось. Мотоцикл, в частности, оказался оборудован самодельным глушителем. Как передает агентство dpa, владелец возвращался в Италию со "Встречи слонов" (Elefantentreffen) - традиционного фестиваля байкеров в баварском Турмансбанге, на который ежегодно собирается около трех тысяч участников со всей Европы. Дальнейший путь домой этому участнику встречи пришлось продолжить на арендованном автомобиле.

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