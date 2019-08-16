 ″Московское дело″: как власть реагирует на протесты (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.08.2019

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Россия

"Московское дело": как власть реагирует на протесты (фотогалерея)

Несогласованные акции протеста в Москве привели к ряду уголовных дел. В "московском деле" пока 15 фигурантов, но их число может увеличиться. В галерее DW - о том, за что их преследуют.

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства, которые идут в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на двух акциях протеста - 27 июля и 3 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве третьего августа, также не была согласована. По данным "ОВД-инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла и в Санкт-Петербурге.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Главное медийное лицо "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. Он был задержан после акции 27 июля. За Жукова заступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, артистка Чулпан Хаматова и некоторые другие. Однако на суд поручительства знаменитостей впечатления не произвели: Егор Жуков остался под арестом.

  • Скорая помощь на улицах Москвы

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Только один человек освобожден из-под стражи

    Единственному фигуранту дела, которому по состоянию на 15 августа удалось выйти из-под ареста - режиссер Дмитрий Васильев. После задержания Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию, так как у него отобрали инсулин. В результате Васильев остается в статусе подозреваемого, но без меры пресечения.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти чаще не согласуют акции, чем согласуют.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем в число требований протестующих стали входить и призывы к прекращению полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями Избиркома идти в суд, однако пока в суде свою правоту удалось доказать только Сергею Митрохину - окружной Избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

    Автор: Григорий Аросев


  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства, которые идут в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на двух акциях протеста - 27 июля и 3 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве третьего августа, также не была согласована. По данным "ОВД-инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла и в Санкт-Петербурге.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Главное медийное лицо "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. Он был задержан после акции 27 июля. За Жукова заступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, артистка Чулпан Хаматова и некоторые другие. Однако на суд поручительства знаменитостей впечатления не произвели: Егор Жуков остался под арестом.

  • Скорая помощь на улицах Москвы

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Только один человек освобожден из-под стражи

    Единственному фигуранту дела, которому по состоянию на 15 августа удалось выйти из-под ареста - режиссер Дмитрий Васильев. После задержания Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию, так как у него отобрали инсулин. В результате Васильев остается в статусе подозреваемого, но без меры пресечения.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти чаще не согласуют акции, чем согласуют.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем в число требований протестующих стали входить и призывы к прекращению полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями Избиркома идти в суд, однако пока в суде свою правоту удалось доказать только Сергею Митрохину - окружной Избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

    Автор: Григорий Аросев


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Что думают в России о протестах: три человека и три мнения

  • Протесты в Москве

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    До единого дня голосования в России остался месяц

    За месяц до выборов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли 3 августа на очередную акцию в поддержку независимых кандидатов. Полиция и Росгвардия отреагировали жесткими задержаниями.

  • Солдаты Росгвардии перед кинотеатром Россия

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Силовики стянуты в центр Москвы

    Задолго до начала мероприятия на местах его проведения можно было увидеть лишь сотрудников силовых ведомств. На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились росгвардейцы, полицейские и эвакуаторы. "Стражи порядка" заняли даже ступени перед Московским театром мюзикла.

  • Объявление о прекращении работы круглосуточного магазина

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Предложение властей, от которого нельзя отказаться

    Магазины поблизости от мест проведения акции протеста оказались закрыты "по техническим причинам" - накануне управы центральных районов настоятельно порекомендовали местным предприятиям и компаниям принять "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

  • Перед началом мероприятия была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Протесты без лидеров

    Фактически протестующие остались без лидеров: Алексея Навального арестовали на месяц еще 24 июля, затем - Илью Яшина и одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. А перед началом мероприятия была задержана и юрист ФБК Любовь Соболь.

  • Солдаты Росгвардии оцепили памятник Пушкину

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Дождь помешал демонстрантам

    Из-за дождя протестующих собралось значительно меньше, чем неделей ранее, 27 июля. К началу акции на Пушкинской площади не было практически никого, кроме Росгвардии, оцепившей памятник Пушкину. Люди попрятались от ливня в подземном переходе.

  • Полицейские тащат мужчину в автозак

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Больше всего задержаний - на Пушкинской

    Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.

  • Russland, Moskau: Proteste der Opposition (Reuters/S. Zhumatov)

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    На Тверской митингующих взяли в кольцо

    Митингующих выдавили с Пушкинской площади, взяли в кольцо на Тверской и оттеснили к метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате. К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

  • Пожилая женщина в кресле-каталке перед росгвардейцами

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Многие из более 800 задержанных получили травмы

    Всего в столице было задержано более 820 человек. Многие из них получили травмы разной степени тяжести, к кому-то приходилось вызывать скорую помощь. В ОВД к задержанным массово не допускали адвокатов.

  • Митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Петербург за Москву

    В знак солидарности с московскими оппозиционными кандидатами, не допущенными к выборам в Мосгордуму, в Северной столице, у Финляндского вокзала, также прошел митинг, на который, несмотря на дождь, вышли порядка 2000 человек. Смольный согласовал акцию только с 200 участниками.

  • Росгвардия на улице в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Новая "прогулка" - через две недели

    Силовики в Петербурге ограничились лишь единичными задержаниями выступавших со сцены. В числе последних оказался член регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Скурихин. Организаторы пригласили петербуржцев выйти снова на "прогулку" в поддержку свободных выборов через две недели - 17 августа.

    Автор: Евгений Жуков


Контекст

Комментарий: Протесты в Москве пробудили звезд российского шоу-бизнеса

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Митинги в Москве показали, что в политику пришло новое поколение. Почему это проблема для Путина и оппозиции одновременно, объясняет Константин Эггерт. (11.08.2019)  

Oxxxymiron не помог: как фигурантов "московского дела" оставили под арестом

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"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Москвичи в борьбе за честные выборы

Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

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