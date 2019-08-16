"Московское дело": как власть реагирует на протесты (фотогалерея)

Несогласованные акции протеста в Москве привели к ряду уголовных дел. В "московском деле" пока 15 фигурантов, но их число может увеличиться. В галерее DW - о том, за что их преследуют.
Российские звезды интернета и шоу-бизнеса стали все чаще высказываться по политическим вопросам. У Александра Плющева амбивалентное отношение к таким фактам. (12.08.2019)
Митинги в Москве показали, что в политику пришло новое поколение. Почему это проблема для Путина и оппозиции одновременно, объясняет Константин Эггерт. (11.08.2019)