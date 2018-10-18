Московский суд арестовал вице-премьера Крыма

Басманный суд Москвы в четверг, 18 октября, отправил под двухмесячный арест заместителя председателя Совета министров (вице-премьера) Крыма Виталия Нахлупина. Его обвиняют в коррупции. Из выступления адвоката Нахлупина можно сделать вывод, что чиновника обвиняют в получении взятки размером в 5 миллионов рублей.

Между тем по делу Нахлупина проходят еще двое крымских чиновников - бывший и. о. замминистра транспорта Валентин Дукорский и бывший замглавы комитета конкурентной политики Ярослав Сливка. Они тоже были арестованы на два месяца, всем троим предъявлено обвинение в "особо крупном взяточничестве".

Нахлупин попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста из-за тяжелого заболевания ребенка, но суд в этом ему отказал. Вице-премьер заявил, что не собирается никуда скрываться, поскольку в Украине на него заведено дело о госизмене.

Полуостров Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года после прошедшего на полуострове референдума о присоединении к РФ. Украина считает территорию Крыма временно оккупированной.

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