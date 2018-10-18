 Московский суд арестовал вице-премьера Крыма | Новости из Германии о России | DW | 18.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Московский суд арестовал вице-премьера Крыма

Сразу несколько крупных чиновников российской администрации Крыма были отправлены под арест. Их обвиняют в особо крупном взяточничестве.

Памятник Ленину в Крыму

Басманный суд Москвы в четверг, 18 октября, отправил под двухмесячный арест заместителя председателя Совета министров (вице-премьера) Крыма Виталия Нахлупина. Его обвиняют в коррупции. Из выступления адвоката Нахлупина можно сделать вывод, что чиновника обвиняют в получении взятки размером в 5 миллионов рублей.

Контекст

В проекте бюджета, внесенном ранее в Госдуму, конфискованные у коррупционеров средства определены как доходы Пенсионного фонда, сообщил глава фонда Антон Дроздов. (09.10.2018)

Глава Счетной палаты РФ считает, что для сдерживания коррупции в стране не хватает ряда институтов. Кудрин также считает, что самая коррупционная сфера в РФ - госзакупки. (30.08.2018)

Между тем по делу Нахлупина проходят еще двое крымских чиновников - бывший и. о. замминистра транспорта Валентин Дукорский и бывший замглавы комитета конкурентной политики Ярослав Сливка. Они тоже были арестованы на два месяца, всем троим предъявлено обвинение в "особо крупном взяточничестве".

Нахлупин попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста из-за тяжелого заболевания ребенка, но суд в этом ему отказал. Вице-премьер заявил, что не собирается никуда скрываться, поскольку в Украине на него заведено дело о госизмене.

Полуостров Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года после прошедшего на полуострове референдума о присоединении к РФ. Украина считает территорию Крыма временно оккупированной.

Смотрите также: 

Смотреть видео 11:16
Now live
11:16 мин

ЧП в Крыму: как на кровавую бойню в Керчи отреагировали в Москве и Киеве

  • Алексей Навальный и сотрудники фонда

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

    Автор: Марина Барановская


Контекст

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК. (12.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

ЧП в Крыму: как на кровавую бойню в Керчи отреагировали в Москве и Киеве  

Роскошь коррупционера в его кошмарных снах: парк коррупции в Киеве  

Боролся за экологию и против коррупции - сел за экстремизм  

Также по теме

Belgien Brüssel NATO Gipfel | Donald Trump

Комментарий: Натовский аперитив для Путина перед встречей с Трампом 13.07.2018

Накануне переговоров президентов США и России саммит НАТО обозначил проблемные вопросы в отношениях альянса и Москвы. Два из них прямо касаются Украины, считает Сергей Руденко.

Poroschenko und Tusk beim EU-Ukraine Gipfel in Brüssel

Как ЕС поддержал Украину на саммите в Брюсселе 09.07.2018

На саммите ЕС-Украина Брюссель призвал Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных, а также признать свою ответственность за крушение MH17. Но Киев добился не всего, чего хотел.

Autonome Republik Krim Feier zum 3. Jahrestag der Krim in Sewastopol

ВЦИОМ обнародовал данные уровня поддержки Путина в Крыму 20.02.2018

По данным соцопроса, 90 процентов жителей аннексированного Россией украинского полуострова Крым готовы на президентских выборах в России поддержать кандидатуру Путина.

Реклама

Самые читаемые

Как немецкие СМИ сообщают о нападении на колледж в Керчи  

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно