 Москва начала выдавать паспорта РФ жителям Донбасса | Новости из Германии о России | DW | 14.06.2019

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Россия

Москва начала выдавать паспорта РФ жителям Донбасса

Первые 34 человека из "ДНР" и "ЛНР" получили в Ростовской области российские паспорта. Ранее Киев признал выдачу паспортов РФ украинцам из Донбасса незаконной.

Российский паспорт

Российский паспорт

В Ростовской области в пятницу, 14 июня, началась выдача российских паспортов украинским гражданам, проживающим в Донбассе. Жителей самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" принимают в специальных центрах в селах Покровское и Новошахтинское, сообщает корреспондент РИА "Новости".

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Документы на получение российского гражданства в "ДНР" подали уже более восьми тысяч , сообщил глава "Миграционной службы" самопровозглашенной республики Владимир Краснощека. Он отметил, что 14 июня получать паспорта приехали 34 человека и "дальше планируется ежедневно доставлять граждан на территорию РФ согласно тем спискам, которые нам предоставляют". Процесс рассмотрения заявлений может занимать до трех месяцев.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Как было заявлено в документе, решение было принято по гуманитарным соображениям в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина". Правительство Украины приняло решение признавать эти паспорта незаконными и недействительными паспорта РФ.

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