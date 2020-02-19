"Мосгортранс" требует сообщать полиции о китайцах в общественном транспорте

Диспетчерам предприятия "Мосгортранс" следует вызывать полицию, если водители сообщат им, что в общественном транспорте находятся граждане Китая. Об этом рассказал онлайн-изданию "МБХ медиа" в среду, 19 февраля, председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков. В подтверждение своих слов он продемонстрировал скриншот электронного письма с распоряжением.

Сначала "Мосгортранс" назвал это письмо фейком - после того как аналогичный скриншот был размещен в сети микроблогов Twitter одним из пользователей. Но спустя несколько часов онлайн-издание "Подъем" сообщило, что предприятие подтвердило рассылку сообщений водителям. "Мы осуществляем мониторинг в целях обеспечения комфорта и безопасности на транспорте. Данные отправляются медикам", - привело издание слова пресс-службы "Мосгортранса".

Премьер РФ распорядился приостановить въезд граждан Китая

Несколькими днями ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился с 20 февраля временно приостановить въезд граждан КНР в Россию в частных, учебных и туристических целях, а также для трудовой деятельности. Власти объясняют меру ухудшением эпидемиологической обстановки в Китае в свете распространения коронавируса COVID-19.

Вспышка легочного заболевания, вызываемого вирусом нового типа, была зафиксирована в китайском городе Ухане в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. Случаи заражения за пределами КНР были с тех пор выявлены более чем в 25 странах, а более 2100 человек скончались. Ряд стран, включая Германию и Россию, начали вывозить своих граждан из Китая и помещать эвакуированных в двухнедельный карантин.

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