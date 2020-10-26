 Молодые консерваторы Германии видят Мерца во главе ХДС | Новости из Германии о Германии | DW | 03.11.2020

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Германия

Молодые консерваторы Германии видят Мерца во главе ХДС

Вопрос, когда и как будет избран новый глава германского Христианско-демократического союза, остается открытым из-за пандемии коронавируса.

Кандидат на пост главы ХДС Фридрих Мерц

Кандидат на пост главы ХДС Фридрих Мерц

Члены молодежной организации блока немецких консервативных партий - Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) - высказались за избрание Фридриха Мерца (Friedrich Merz) преемником Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) на посту председателя ХДС. "В ходе голосования Фридрих Мерц получил абсолютное большинство", - заявил во вторник, 3 ноября, председатель Молодежного союза (Junge Union) Тильман Кубан (Tilman Kuban).

В ходе соответствующего онлайн-голосования 51,6 процента респондентов высказались в поддержку Мерца, 27,9 процента поддержали председателя комитета бундестага по внешней политике Норберта Рёттгена (Norbert Röttgen) и 19,8 процента - премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета (Armin Laschet). В голосовании участвовали 14983 члена Молодежного союза, в рядах которого состоят 75 тысяч человек.

В октябре 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), являвшаяся также председателем ХДС, объявила о своем решении уйти с поста главы партии. Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в свою очередь 10 февраля 2020 сообщила, что откажется от этой должности и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры.

В связи с пандемией коронавируса вопрос о том, когда и как будет избран новый глава ХДС, остается открытым. Намеченный на декабрь партийный съезд был перенесен на январь. Не исключено, что он пройдет в онлайн-режиме.

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    Автор: Грета Хаман, Михаил Бушуев


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