 Моллюски-пришельцы оккупируют Боденское озеро (фото) | Кадр дня | DW | 03.12.2019

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Кадр за кадром

Моллюски-пришельцы оккупируют Боденское озеро (фото)

Местным предприятиям водного хозяйства придется инвестировать миллионы евро для борьбы с этими моллюсками. Последствия для экосистемы пока прогнозировать трудно.

Боденское озеро

Зипплинген • На первой фотографии изображены двустворчатые моллюски квагга (нем. Quagga-Muscheln, лат. Dreissena rostriformis bugensis) - один из подвидов семейства речных дрейссен. Свое немецкое название они получили из-за сходства рисунка на раковинах с окрасом степных зебр квагга, истребленных человеком в конце XIX века.

Родиной этих моллюсков являются реки, впадающие в Черное море. Некоторое время назад их личинки каким-то образом очутились в Боденском озере: были завезены со снаряжением для водного спорта, занесены водоплавающими птицам или еще каким-то образом попали сюда, например, из нижней части Рейна, протекающего через этот крупный водоем на границе Германии, Швейцарии и Австрии.

Водозаборный канал на Боденском озере

Водозаборный канал на Боденском озере

Впервые этот инвазивный, то есть чужеродный вид был замечен здесь в 2016 году. За короткое время моллюски очень быстро размножились и уже стали представлять проблему для водозаборных станций и систем водоснабжения в целом. Как сообщает агентство dpa, для чистки каналов, по которым вода подается из озера, региональному объединению предприятий водного хозяйства пришлось уже нанять для борьбы с "пришельцами" несколько новых сотрудников.

В ближайшее время здесь будет также потрачено более ста миллионов евро на оснащение станций специальной техникой, чтобы не допустить распространения моллюсков дальше по водопроводам. Часть труб придется заменить на новые, лучше приспособленные для чистки. Также, чтобы уничтожить и извлечь личинки, воду из озера будут обрабатывать с помощью озона, а затем пропускать через мембраны для фильтрации песка. Какие последствия размножение этих моллюсков будет иметь для здешней экологической системы, эксперты пока сказать не могут.

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  • Остров Майнау

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    Однако вернемся на наш остров. Здесь расположены барочные дворец и часовня XVIII века, возведенные на месте средневекового замка во времена, когда Майнау находился во владении Тевтонского ордена. Перед нами они изображены на старой почтовой открытке. В 1806 году при Наполеоне орден был упразднен, а здешние владения рыцарей-тевтонцев перешли только что созданному Великому герцогству Баден.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    После свержения монархии в 1918 году остров остался в собственности Баденского дома. Через некоторое время его унаследовала Виктория Баденская, находившейся в браке со шведским королем Густавом V. После ее смерти Майнау перешел сыну - Вильгельму Шведскому, а тот в 1932 году передал его в управление своему сыну Леннарту Бернадоту, только что лишившемуся всех титулов из-за морганатического брака.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Получив этот полузаброшенный остров в управление, Леннарт Бернадот почти сразу открыл его для публики - за плату. В 1951 году он выкупил Майнау у своего отца и продолжил еще более целеустремленно осуществлять свою мечту - создать здесь прекрасный парк. В том же году великая герцогиня Люксембурга Шарлотта пожаловала ему новый титул - графа Висборгского.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Дворцовый фасад до сих пор украшает герб одного из тевтонских великих магистров - Клеменса Августа Баварского (1700-1761). На острове более пяти веков располагался центр одного из комтурств этого германского духовно-рыцарского ордена - своего рода местная администрация. По всей Европе в Средние века их насчитывалось около трех сотен.

  • Часовня на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Чтобы завершить краткий курс истории Майнау, отметим, что до 1271 года он принадлежал аббатству Райхенау, которому был подарен в VIII веке. Тевтонский орден получил его в собственность от одного из монастырских министериалов - так сказать, сильно превысившего свои полномочия, но против рыцарей-тевтонцев аббатство пойти не решилось. В качестве ответного жеста в орден были приняты два его сына.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Хотя собственностью шведской королевской семьи остров стал в начале XX века, свои следы шведы оставили здесь во время Тридцатилетней войны. Покидая Майнау в 1649 году, они увезли отсюда много разных ценностей - на 4,5 миллиона гульденов. Такой суммы было более чем достаточно, например, чтобы оплатить годовое жалование 90 тысяч солдат. С тех пор эта дозорная башня здесь называется Шведской.

  • Бабочка из семейства стеклянниц на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Посещая Майнау, обязательно стоит заглянуть в Дом бабочек - второй по площади в Германии. Их здесь насчитывается до тысячи экземпляров примерно восьмидесяти видов - в основном, из Южной Америки. Каждую неделю сюда доставляют несколько сотен куколок из Коста-Рики, Великобритании и Нидерландов. Местных бабочек на острове тоже много - порхают повсюду, ведь условия для них здесь - просто райские.

  • Орхидеи в Пальмовой оранжерее на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    В свою очередь, эта фотография сделана в Пальмовой оранжерее, где каждый год в марте-апреле проходит большая выставка орхидей. Здесь растут пальмы двадцати видов, в том числе, 15-метровый канарский финик, посаженый в 1888 году. На острове также есть Павлиний павильон и маленький зоопарк, в котором можно погладить коз и пони.

  • Роза на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Роз на острове растет хотя не целый миллион, но все же - целое море. В общей сложности - около 30 тысяч кустов, а число сортов составляет примерно двенадцать сотен.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    В сентябре-октябре на остров Майнау приезжают полюбоваться георгинами, которых здесь растет около 20 тысяч кустов. Немцы их называют далиями - Dahlien. На этой фотографии изображен лишь один из 250 здешних сортов - "Karma Fiesta".

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Эти каменные фигуры хотя поросли мхом, но имеют все же вполне современное происхождение. Однако первые следы человека на этом острове датированы третьим тысячелетием до нашей эры, о чем свидетельствуют останки свайных жилищ, обнаруженные около берега. Отметим, что на Боденском озере есть место, где они даже реконструированы - в Унтерульдингене - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Летом на так называемой Средиземноморской террасе помимо разных экзотическиз пальм выставляют также агавы, кактусы и бугенвиллии. В июле здесь цветут бругмансии и гибискусы, а в августе - пассифлоры. Эта фотография сделана весной в разгар сезона тюльпанов.

  • Осень на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Вход на остров открыт 365 дней в году от восхода до заката Солнца. Планируя посещение, стоит обратить внимание на календарь событий - от концертов до разных садоводческих семинаров и гастрономических вечеров.

  • Шпиль дворцовой церкви на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Сегодня остров Майнау является одной из главных достопримечательностей Боденского озера. Уход за таким райским местом обходится недешево. Детям до 12 лет билеты не нужны. В основной сезон вход для школьников и студентов стоит 12,50 евро, для взрослых - 25 евро. Семейный (двое взрослых плюс все дети до 15 лет включительно) - 43,50 евро. Плата за парковку - 5 евро.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Реконструкция свайного поселения в районе Хорнштада на Боденском озере

    Доисторические свайные жилища

    Так выглядели берега Боденского озера во времена неолита и бронзового века на протяжении около 4000 лет, начиная с пятого тысячелетия и до восьмого столетия до н. э. Доисторическим свайным поселениям в этом регионе была посвящена выставка, в 2016 году проходившая сразу в двух музеях Баден-Вюртемберга.

  • Колесный диск из ясеня и клена третьего тысячелетия до нашей эры

    Доисторические свайные жилища

    В общей сложности на выставке было представлено около 1200 экспонатов из Германии и других европейских стран. Среди них - колесный диск третьего тысячелетия до н. э., изготовленный из ясеня и клена. Диск был найден в окрестностях города Бибераха.

  • Унтерульдинген

    Доисторические свайные жилища

    Расположенные на воде, они обеспечивали лучшую защиту от врагов и диких животных. На территории Баварии и Баден-Вюртемберга обнаружены следы почти двух десятков таких поселений. В 2011 году их внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта фотография сделана в Унтерульдингене на Боденском озере, где находится посвященный им музей под открытым небом.

  • Фрагмент посмертной маски

    Доисторические свайные жилища

    Фрагмент посмертной маски (4200 - 3650 до н. э.) и реконструкция маски, выполненная из красного пластика, в монастыре Бад-Шуссенрида.

  • Ножи с кремневыми лезвиями

    Доисторические свайные жилища

    Эти ножи с кремневыми лезвиями и рукоятками из древесины бузины были обнаружены во время раскопок на месте доисторического свайного поселения в Алленсбахе на Боденском озере. Такой же нож, только меньших размеров, был найден при Эци (Ötzi) - ледяной мумии человека медно-каменного века, обнаруженной в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле.

  • Реконструкция свайного поселения в районе озера Федерзе

    Доисторические свайные жилища

    Такое свайное поселение, похожее на замок, возникло около 1766 года до н. э. в болотистой местности около озера Федерзе в районе Бибераха.

  • Керамические сосуды

    Доисторические свайные жилища

    Керамические сосуды с аппликациями в форме грудей (4000 - 3750 годы до н. э.). Точное место обнаружения неизвестно, но предположительно - Боденское озеро.

  • Глиняные груди

    Доисторические свайные жилища

    Разрисованные глиняные груди около 3860 года до н. э. украшали стены дома на сваях в районе Людвигсхафена.

  • Стеклянные бусины

    Доисторические свайные жилища

    Эти бусины, обнаруженные на Боденском озере в районе Зипплингена и Хагнау, относятся к числу старейших археологических находок из стекла в Центральной Европе. Изготовлены они были, по всей видимости, на севере Италии около 900 года до н.э.

    Автор: Максим Нелюбин


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Остров цветов Майнау  

Доисторические свайные жилища  

Аудио- и видеофайлы по теме

Боденское озеро - #DailyDrone  

Базилика Бирнау - #DailyDrone  

Линдау - #DailyDrone  

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