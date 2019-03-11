Мобильный форс-мажор: билет на телефоне, телефон сел - что делать пассажиру?

Аккумуляторы мобильных телефонов имеют привычку садиться в самые неподходящие моменты, а сами телефоны - иногда теряться, не говоря уже о кражах. Чем это грозит пассажирам?
Бумажные проездные документы - на самолеты, поезда, городской общественный транспорт - постепенно уходят в прошлое, а для многих уже стали почти анахронизмом. На смену им приходят электронные билеты и специальные приложения для смартфонов. Написано пером - не вырубишь топором!? Действует ли этот принцип в цифровой век? Скажем, если в самый неподходящий момент вырубился мобильный телефон, потерялся или был украден... Что делать в таких случаях в Германии?
Начнем с немецкой железной дороги. Сейчас через специальное приложение концерна Deutsche Bahn - DB Navigator - ежедневно приобретается около 40 тысяч мобильных билетов, что, кстати, позволяет экономить 72 тонны бумаги в год, для производства которой потребовалось бы срубить более семидесяти больших деревьев. Ответственность за то, чтобы во время контроля проездных документов мобильный телефон имелся в наличии и работал, несет, естественно, пассажир. Конечно, информация о таких билетах хранится на серверах Deutsche Bahn, но проводники не имеют возможности сами на месте проверить эти сведения.
Кстати, пользователи приложения могут перед посадкой в скоростные поезда ICE, если есть бронь на конкретное место, осуществить своего рода онлайн-регистрацию - Komfort Check-in. Тогда проводник вообще не будет проверять пассажира, сидящего на этом месте.
Однако вернемся к нашим форс-мажорам.
Безбилетник поневоле
Формально невезучий пассажир сначала попадает в категорию безбилетников (Schwarzfahrer). Но не платит на месте штраф, если сообщит данные для заполнения специального формуляра - протокола о последующем взыскании стоимости проезда (Fahrpreisnacherhebung). Для этого необходимо иметь при себе удостоверение личности. Отметим, что пассажиры, пользующиеся мобильным приложением DB Navigator, в любом случае обязаны иметь удостоверение при себе, так как даже в нормальной ситуации, если телефон работает, оно требуется для проверки данных мобильного билета, ведь этот билет персонализирован.
После этого неприятного инцидента у пассажира есть две недели для того, чтобы предоставить (можно и перепоручить это знакомым) в сервисный центр Deutsche Bahn на вокзале или передать через онлайн-портал db-fahrpreisnacherhebung.de информацию, подтверждающую факт своевременной покупки билета - например, код брони, присылаемый по электронной почте. Возникшие вопросы можно выяснить на этом же сайте, воспользовавшись чатом. Если все в порядке, пассажир перестает считаться безбилетником, но все же должен заплатить сбор за обработку протокола (Bearbeitungsgebühr), который в этом случае составляет 7 евро. То же самое происходит, если, например, кто-то забыл распечатку онлайн-билета, купленного через сайт компании.
Аналогичные правила для мобильных билетов действуют на общественном транспорте - автобусах, трамваях, метро, но условия в разных городах могут несколько отличаться. О наличии мобильной связи во время контроля можно не беспокоиться, так как данные сохраняются в приложении на телефоне и доступны в режиме офлайн.
Постоянные клиенты Deutsche Bahn в обсуждениях таких тем на форумах предлагают две стратегии - простую и сложную. Некоторые рекомендуют по возможности распечатывать все подтверждения, но тогда - никакой экономии бумаги не получится и деревья придется все равно рубить. Другие советуют тем, кто часто ездит, загрузить мобильное приложение DB Navigator также на какой-нибудь свой старый смартфон (даже без SIM-карты) и перед поездкой обновлять: синхронизировать данные, например, дома через локальную сеть. В пути же иметь при себе оба мобильных устройства.
Электронные билет и посадочные талоны на авиарейсы
Проще обстоят дела с билетами на самолет. При регистрации на рейс достаточно иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности, так как остальные данные электронных билетов хранятся на серверах авиационных компаний. Для верности можно также записать шестизначный код резервирования из цифр и букв, для обозначения которого при бронировании в Германии используются разные названия: Buchungscode, Buchungsnummer, Reservierungsnummer, Booking Code, Airline Auftragsnummer.
Однако эксперты все же рекомендуют делать распечатки на случай, если самому пассажиру срочно потребуются, например, контактные данные перевозчика, если он захочет еще раз проверить точное время рейса и так далее. Хотя об этом все хорошо знают, но лишний раз повторить не помешает: покупая авиационные билеты, нужно быть особенно внимательными при написании имени и фамилии, так как опечатка здесь может иметь неприятные последствия.
Что делать, если проблемы случились с телефоном, на котором после онлайн-регистрации хранится мобильный посадочный талон? Тут правила авиакомпаний различаются. Многие немецкие перевозчики в таком случае бесплатно выдают бумажную копию талона, однако при этом важно помнить, что регистрационные стойки обычно закрываются за сорок минут до рейса. В свою очередь, бюджетные компании взимают за эту услугу отдельный сбор порядка 15 евро.
Попадали ли вы в такие ситуации и как из них выходили?
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