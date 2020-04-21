Многоцелевой истребитель Eurofighter EF-2000 Typhoon

Eurofighter EF-2000 Typhoon - многоцелевой истребитель четвёртого поколения.

Eurofighter EF-2000 Typhoon разрабатывался и производится фирмой Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS. Исследования перспективного самолёта начались ещё в 1979 году. Первый полет самолет совершил в 1994 году. По данным на 1 января 2017 года, Eurofighter стоит на вооружении 6 стран (Австрия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Саудовская Аравия). Всего им поставлено 495 самолетов. Купить Eurofighter намерены также Оман и Кувейт