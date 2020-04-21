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Многоцелевой истребитель Eurofighter EF-2000 Typhoon

Eurofighter EF-2000 Typhoon - многоцелевой истребитель четвёртого поколения.

Eurofighter EF-2000 Typhoon разрабатывался и производится фирмой Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS. Исследования перспективного самолёта начались ещё в 1979 году. Первый полет самолет совершил в 1994 году. По данным на 1 января 2017 года, Eurofighter стоит на вооружении 6 стран (Австрия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Саудовская Аравия). Всего им поставлено 495 самолетов. Купить Eurofighter намерены также Оман и Кувейт

Bundesministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, besuchte im Rahmen Ihres Antrittsbesuches bei der Luftwaffe das Taktische Luftwaffengeschwader 31 Boelcke in Nörvenich - Nordrhein-Westfalen. Foto: Bundesministerin mit Pilot und Mechaniker vor un in dem Eurofighter | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Бундесвер заменит Tornado на Eurofighter и Boeing F-18 21.04.2020

Минобороны ФРГ намерено закупить до 93 боевых самолетов Eurofighter и 45 Boeing F-18. Ведомство проинформировало бундестаг о проекте, стоимость которого оценивается в миллиарды евро.
A German Eurofighter Typhoon fighter jet participating in NATO's Baltic Air Policing Mission operate in Lithuanian airspace during a Ramstein Alloy air force exercise, Tuesday, April 25, 2017. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) |

Бундесверу не хватает молодых пилотов 07.09.2019

До недавнего времени военную авиацию ФРГ критиковали за нехватку техники. Теперь же выяснилось, что на новых самолетах некому летать.
12.06.2019, Niedersachsen, Faßberg: Ein Hubschrauber der Bundeswehr vom Typ H145M, schwebt dem Gelände vom Fliegerhorst Faßberg auf einem Übungsdeich. Foto: Philipp Schulze/dpa | Verwendung weltweit

На севере Германии потерпел крушение вертолет бундесвера 01.07.2019

По информации СМИ, при крушении военного вертолета в Нижней Саксонии погибла женщина-пилот, еще один мужчина получил тяжелые травмы.
ARCHIV - 30.05.2008, Laage: Auf dem Fliegerhorst Laage bei Rostock starten zwei Eurofighter zu einer Übung. (zu dpa «Zwei «Eurofighter» in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt») Foto: Bernd Wüstneck/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Пилот погиб в результате столкновения двух истребителей Eurofighter в ФРГ 24.06.2019

Столкнувшиеся истребители находились в составе группы из трех Eurofighter в рамках тренировочного полета, сообщили в ВВС Германии. Пилоты смогли катапультироваться. Одного из них нашли живым.
Ein Küstenschutzboot für Saudi-Arabien wird 28.12.2017 im Hafen von Mukran bei Sassnitz (Mecklenburg-Vorpommern) auf ein Transportschiff verladen. Die Bremer Lürssen-Gruppe, zu der die Wolgaster Werft gehört, hatte den milliardenschweren Auftrag für den Bau einer Flotte neuer saudischer Patrouillenboote erhalten und 2015 mit dem Bau begonnen. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Эмбарго на оружие Эр-Рияду привело к спорам Берлина с партнерами 28.03.2019

В Берлине спорят, продлевать ли введенное после убийства Хашогги эмбарго на экспорт разрешенных немецких вооружений в Саудовскую Аравию. Лондон и Париж требуют возобновить поставки.
ARCHIV - Ein Schützenpanzer des Typs Puma (undatiertes, neueres Firmen-Handout). Die weltweit führenden Rüstungskonzerne haben ihre Geschäfte trotz der kriselnden Wirtschaft weiter ausgeweitet, aber weniger deutlich als zuletzt. Stärkstes deutsches Unternehmen ist Rheinmetall. Mit Rüstungsverkäufen im Wert von knapp 2,7 Milliarden Dollar belegte der Autozulieferer und Rüstungskonzern mit Sitz in Düsseldorf Platz 31. Foto: Rheinmetall dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Schlagworte Militär, Wirtschaft, Unternehmen, Industrie, Rüstung, Puma, Schützenpanzer, Gelände

В бундесвер поставляют бракованную военную технику 31.10.2018

Министерство обороны ФРГ признало удручающую ситуацию с новой военной техникой в германской армии. Из 97 новых единиц крупногабаритной техники, поставленной в бундесвер в 2017 году, к эксплуатации пригодны лишь 38.
***Archivbild*** epa04246660 (FILE) A file photo dated 20 April 2007 of a Spanish Air Force Eurofighter flying over the military base of Moron de la Frontera, province of Seville, southern Spain. The pilot of a Eurofighter combat jet was killed 09 June 2014 after his plane crashed short of an air force base runway in southern Spain, the Spanish news agency Efe reported, citing military sources. The crash occurred as the jet was coming into land after a routine flight from the Moron de La Frontera air force base, which is jointly operated by Spain and the United States. The accident marks the third crash by a Eurofighter in Spain since 2005. EPA/PACO CAMPOS +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Военные Эстонии не нашли ракету с испанского истребителя 17.08.2018

В операции по поиску боевой ракеты, по ошибке выпущенной истребителем Eurofighter, были задействованы мини-дроны, военные и специалисты по разминированию.
***Archivbild*** epa04246660 (FILE) A file photo dated 20 April 2007 of a Spanish Air Force Eurofighter flying over the military base of Moron de la Frontera, province of Seville, southern Spain. The pilot of a Eurofighter combat jet was killed 09 June 2014 after his plane crashed short of an air force base runway in southern Spain, the Spanish news agency Efe reported, citing military sources. The crash occurred as the jet was coming into land after a routine flight from the Moron de La Frontera air force base, which is jointly operated by Spain and the United States. The accident marks the third crash by a Eurofighter in Spain since 2005. EPA/PACO CAMPOS +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Эстонии ищут выпущенную по ошибке ракету с испанского истребителя 08.08.2018

Инцидент произошел в небе Эстонии 7 августа. Обломки ракеты пока не обнаружены. Военные не исключают, что она могла взорваться в воздухе.
ARCHIV - Schützenpanzer des Typs Marder werden am 21.02.2017 auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Bayern) auf einen Zug verladen. Die Bundeswehr verlädt die Panzer für den Transport nach Litauen. Foto: Armin Weigel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Инфографика: Боеготовность техники бундесвера в цифрах 13.05.2018

Истребители Eurofighter, реактивные самолеты Tornado, танки Leopard 2, фрегаты и подводные лодки - чем оснащен бундесвер и насколько эта техника готова к использованию?
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) besucht am 04.07.2015 auf der Fregatte Schleswig-Holstein in Catania (Sizilien) das deutsche Einsatzkontingent Seenotrettung MED der Bundeswehr und gibt am Ende ein Statement. Im Hintergrund ankert die Fregatte Werra. Foto: Soeren Stache/dpa | Verwendung weltweit

Бундесверу поставили в вину плохой менеджмент 24.04.2018

Проверка Федеральной счетной палаты свидетельствует о том, что немецкие военные не в должной мере осваивают выделенные им средства. Ошибки в реализации одного проекта привели к его существенному удорожанию.
A Royal Air Force Typhoon armed with ASRAAM (outer wings) Paveway II bombs (under wings) and Litening Pod (under fuselage) takes off for Libya from Gioia del Colle, southern Italy. FILE PIC BAE Systems, Britain's biggest defence contractor, has agreed a £6bn contract to supply 24 Typhoon fighter jets to Qatar.

Airbus оштрафован за нарушения в ходе сделки с Австрией 09.02.2018

Прокуратура Мюнхена наложила на Airbus Defence and Space штраф в размере 81,25 млн евро. Компанию обвинили в отсутствии надлежащего контроля за денежными потоками при продаже истребителей Республике Австрия.
ARCHIV - Eurofighter der österreichischen Luftwaffe fliegen am 22.01.2016 über Kitzbühel (Österreich). In Österreich soll ein neuer Untersuchungsausschuss alle Hintergründe des bisher größten Rüstungsdeals des Landes aufdecken. Das Parlament in Wien hat am 14.03.2017 grünes Licht gegeben. (zu dpa Wiener Parlament untersucht den Eurofighter-Kauf in Ausschuss vom 14.03.2017) Foto: Expa/Jfk/EXPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Испании после военного парада разбился истребитель 12.10.2017

По данным министерства обороны страны, в результате крушения истребителя Eurofighter, возвращавшегося с военного парада в Мадриде, погиб пилот.
ARCHIV - Ein Mann passiert am 26.02.2014 das Logo der Airbus Group bei der Jahrespressekonferenz in Blagnac, Frankreich. Airbus veröffentlicht am 22.02.2017 die Jahreszahlen für 2016. Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Der Spiegel сообщил о подготовке обвинения в коррупции Airbus 06.10.2017

Мюнхенская прокуратура располагает информацией о более чем 100 взятках, переданных концерном ответственным лицам, пишет издание.

A German eurofighter prepares for take off during the visit of of German air force chief Lieutenant general Karl Muellner at the Amari Air Base in Harjumaa, Estonia on September 9, 2015. AFP PHOTO / RAIGO PAJULA (Photo credit should read RAIGO PAJULA/AFP/Getty Images)

Истребители сопроводили пассажирский лайнер в аэропорт Штутгарта 15.07.2017

Наземные службы потеряли контакт с пассажирским лайнером неподалеку от Штутгарта.
A German Bundeswehr soldier repairs armoured tracked vehicle Marder at the Bundeswehr Camp Marmal, the German troops' base in Mazar-i-Sharif on March 22, 2012. Germany is the third biggest supplier of troops to the 130,000-strong NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) after the United States and Britain. AFP PHOTO / JOHANNES EISELE (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

На что стоит потратить деньги бундесверу (фотогалерея) 20.02.2017

20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ.
German Bundeswehr soldiers of the 12th Mechanised Infantry Brigade, 122th Infantry Battalion arrival by plane at a airport in Kaunas, Lithuania, Wednesday, Feb. 1, 2017. As part of the NATO program 'enhanced forward presence'. Over 450 German soldiers with their weaponry and over 100 military vehicles will form one o the maneuver units of the NATO enhanced Forward Presence Battalion, deployed in Lithuania. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) |

Немецкий бундесвер срочно нуждается в переоснащении (видео) 16.02.2017

Германия является одним из главных поставщиков вооружений в мире. Однако собственная армия страны оснащена устаревшей военной техникой.
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