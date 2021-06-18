Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Глава ПАРНАСа Михаил Касьянов назвал решение Минюста "частью кампании по полной зачистке избирательного поля от несогласных и нелояльных действующей власти политических сил".
Политик Дмитрий Гудков попросил мэрию Москвы не препятствовать возложению цветов на месте убийства Бориса Немцова. Партия ПАРНАС хочет провести марш памяти оппозиционера.
Более 20 известных лиц в преддверии годовщины убийства Бориса Немцова настаивают на том, чтобы власти страны и Москвы увековечили память оппозиционного политика.
В интервью DW бывший премьер РФ и лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов оценил планы правительства России поднять НДС до 20 процентов. Он считает, что от этого пострадают бизнес и потребители.
Оппозиционер Илья Яшин объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на сентябрьских выборах мэра Москвы. Почему это не понравилось Дмитрию Гудкову, и как эксперты оценивают шансы Яшина?
В России на публикацию в США "Кремлевского доклада" отреагировали по-разному: одни иронизировали, другие критиковали авторов. Ясно одно: он станет основой для возможного расширения санкций.
Включение в составленный Минфином США список - удар по репутации его фигурантов и предупреждение, что против них могут ввести санкции, заявил бывший премьер-министр РФ в интервью DW.
Михаил Касьянов заявил, что не хочет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Партия определится с форматом участия в них к октябрю 2017 года.
Владимир Кара-Мурза-младший находится в коме второй раз за полтора года. Соратники подозревают, что политика вновь попытались отравить. Что случилось тогда и кто его враги?
Оппозиционную Партию народной свободы покинули ее зампредседателя Владимир Кара-Мурза-младший и ряд других соратников Бориса Немцова. На съезде ПАРНАСа лидером партии переизбран Михаил Касьянов.
Зампредседателя ПАРНАСа Яшин по решению политсовета оставлен в составе партии. По словам Касьянова, до конца года пройдет съезд, на котором переизберут все руководство партии.
Как сообщил DW член политсовета ПАРНАСа Прохоров, целесообразно инициировать дискуссию о включении националиста Мальцева в список партии, а также обсудить вопрос о переизбрании ее руководящих органов и лидера Касьянова.
Лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов рассказал в интервью Жанне Немцовой, зачем его партии нужен популист Вячеслав Мальцев, каков на самом деле предвыборный рейтинг ПАРНАСа и как он относится к проекту "Вместо Путина".
Новый проект DW - "Немцова.Интервью". Беседы Жанны Немцовой с деятелями политики и культуры выходят еженедельно по вторникам и публикуются по адресу dw.com/nemtsova.
Лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов рассказал в интервью Жанне Немцовой, почему Вячеслав Мальцев представляет либеральную партию и чем ему не нравится проект Михаила Ходорковского "Вместо Путина".
Михаил Ходорковский запустил проект по поиску альтернативного кандидата в президенты на выборах 2018 года. Перспективы этой инициативы DW обсудила с политологами.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact