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Михаил Касьянов

2.7.2016 *** MOSCOW, RUSSIA - JULY 2, 2016: The party's leader Mikhail Kasyanov (L back) at a congress of the PARNAS Party at the Izmailovo Hotel, ahead of the 2016 State Duma election. Artyom Korotayev/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/A. Korotayev

Минюст России приостановил регистрацию партии ПАРНАС 18.06.2021

Глава ПАРНАСа Михаил Касьянов назвал решение Минюста "частью кампании по полной зачистке избирательного поля от несогласных и нелояльных действующей власти политических сил".
29.02.2020 *** Gedenkmarsch der russischen Opposition in memoriam Boris Nemzow, der am 27.02.2015 in Moskau getötet wurde.

Российская оппозиция предложила два варианта акции памяти Немцова 15.02.2021

Политик Дмитрий Гудков попросил мэрию Москвы не препятствовать возложению цветов на месте убийства Бориса Немцова. Партия ПАРНАС хочет провести марш памяти оппозиционера.
Blumen in blauen Eimern, Kerzen und Fotos stehen am 21.02.2017 in Moskau, Russland, zum Gedenken an den ermordeten Oppositionellen Boris Nemzow an der Stelle, an der er am 27. Februar 2015 erschossen worden war. Wegen dem Mord an dem Putin-Gegner in der Nähe des Kremls stehen mehrere Männer vor Gericht. Die Hintergründe sind bisher aber nicht aufgeklärt worden. (Zur dpa-Berichterstattung vor dem zweiten Todestag des ermordeten russischen Politikers Boris Nemzow) Foto: Claudia Thaler/dpa | Verwendung weltweit

Известные общественные деятели РФ требуют увековечить имя Немцова 02.02.2019

Более 20 известных лиц в преддверии годовщины убийства Бориса Немцова настаивают на том, чтобы власти страны и Москвы увековечили память оппозиционного политика.
2.7.2016 *** MOSCOW, RUSSIA - JULY 2, 2016: The party's leader Mikhail Kasyanov at a congress of the PARNAS Party at the Izmailovo Hotel, ahead of the 2016 State Duma election. Artyom Korotayev/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/A. Korotayev

Экс-премьер РФ: повышение НДС ударит по карману россиян и бизнесу 15.06.2018

В интервью DW бывший премьер РФ и лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов оценил планы правительства России поднять НДС до 20 процентов. Он считает, что от этого пострадают бизнес и потребители.
Opposition deputy of a Moscow municipal council Ilya Yashin attends a rally in support of fair presidential election in Moscow, Russia December 24, 2017. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Как планы Яшина стать мэром Москвы поссорили оппозицию 11.04.2018

Оппозиционер Илья Яшин объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на сентябрьских выборах мэра Москвы. Почему это не понравилось Дмитрию Гудкову, и как эксперты оценивают шансы Яшина?
FILE PHOTO: St. Basil's Cathedral is seen through a gate in Red Square in central Moscow, September 18, 2014. REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo

Что думают в России о "Кремлевском докладе" 30.01.2018

В России на публикацию в США "Кремлевского доклада" отреагировали по-разному: одни иронизировали, другие критиковали авторов. Ясно одно: он станет основой для возможного расширения санкций.
2.7.2016 *** MOSCOW, RUSSIA - JULY 2, 2016: The party's leader Mikhail Kasyanov at a congress of the PARNAS Party at the Izmailovo Hotel, ahead of the 2016 State Duma election. Artyom Korotayev/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/A. Korotayev

Михаил Касьянов назвал "Кремлевский доклад" сигналом российской элите 30.01.2018

Включение в составленный Минфином США список - удар по репутации его фигурантов и предупреждение, что против них могут ввести санкции, заявил бывший премьер-министр РФ в интервью DW.
2.7.2016 *** MOSCOW, RUSSIA - JULY 2, 2016: The party's leader Mikhail Kasyanov at a congress of the PARNAS Party at the Izmailovo Hotel, ahead of the 2016 State Duma election. Artyom Korotayev/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/A. Korotayev

ПАРНАС определится с участием в выборах президента к октябрю 13.05.2017

Михаил Касьянов заявил, что не хочет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Партия определится с форматом участия в них к октябрю 2017 года.

WASHINGTON, DC - JANUARY 30: Vladimir Kara-Murza (L), senior policy adviser at the Institute of Modern Russia, speaks as Russian opposition leader and former Deputy Prime Minister Boris Nemtsov (R) listens during a news conference on Corruption and Abuse in Sochi Olympics January 30, 2014 at the National Press Club in Washington, DC. The Institute of Modern Russia held the news conference to launch a new online interactive corruption guide to the Sochi Olympics and the release of a report on Winter Olympics in the Sub-Tropics, which conducted by Nemtsov and Leonid Martynyuk, Russian journalist and opposition activist from the Krasnodar region. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Кара-Мурза-младший: что известно о возможных отравлениях оппозиционера 03.02.2017

Владимир Кара-Мурза-младший находится в коме второй раз за полтора года. Соратники подозревают, что политика вновь попытались отравить. Что случилось тогда и кто его враги?
18.08.2016 Russland Briefing von PARNAS zu den Duma-Wahlen - Mikhail Kasyanow DW/Y. Wischnewetskaya

Михаил Касьянов переизбран лидером ПАРНАСа 18.12.2016

Оппозиционную Партию народной свободы покинули ее зампредседателя Владимир Кара-Мурза-младший и ряд других соратников Бориса Немцова. На съезде ПАРНАСа лидером партии переизбран Михаил Касьянов.
Russischer Oppositionspolitiker Ilja Jaschin, Vorstellung des Berichts zur Lage in Tschetschenien. Mauermuseum in Berlin. Am 14.04.2016. DW/Oxana Evdokimova

Илья Яшин остается в составе ПАРНАСа 26.09.2016

Зампредседателя ПАРНАСа Яшин по решению политсовета оставлен в составе партии. По словам Касьянова, до конца года пройдет съезд, на котором переизберут все руководство партии.

2.7.2016 *** MOSCOW, RUSSIA - JULY 2, 2016: The party's leader Mikhail Kasyanov at a congress of the PARNAS Party at the Izmailovo Hotel, ahead of the 2016 State Duma election. Artyom Korotayev/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/A. Korotayev

В ПАРНАСе назрел бунт против Касьянова 23.09.2016

Как сообщил DW член политсовета ПАРНАСа Прохоров, целесообразно инициировать дискуссию о включении националиста Мальцева в список партии, а также обсудить вопрос о переизбрании ее руководящих органов и лидера Касьянова.
Copyright: DW (das Interview wurde im Bonner Funkhaus per Skype-Schalte aufgenommen) Tags: Zhanna Nemtsova, Nemtsova.Interview, Michail Kassjanow

Михаил Касьянов: Мальцев - не либерал, но съезд ПАРНАСа его поддержал 14.09.2016

Лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов рассказал в интервью Жанне Немцовой, зачем его партии нужен популист Вячеслав Мальцев, каков на самом деле предвыборный рейтинг ПАРНАСа и как он относится к проекту "Вместо Путина".
Copyright: DW/ Screenshot aus dem Interview Skype-Interview von Zhanna Nemtsova (DW Russisch) mit Michail Kassjanow Keywords: Michail Kassjanow, Zhanna Nemtsova, Nemtsova.Interview (zusammengeschrieben, mit einem Punkt dazwischen, so heißt die Sendung) © DW

"Немцова.Интервью": гость - глава ПАРНАСа Михаил Касьянов 13.09.2016

Новый проект DW - "Немцова.Интервью". Беседы Жанны Немцовой с деятелями политики и культуры выходят еженедельно по вторникам и публикуются по адресу dw.com/nemtsova.

Михаил Касьянов в программе "Немцова.Интервью": У ПАРНАСа будет десять процентов (13.09.2016) 13.09.2016

Лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов рассказал в интервью Жанне Немцовой, почему Вячеслав Мальцев представляет либеральную партию и чем ему не нравится проект Михаила Ходорковского "Вместо Путина".
17.03.2016 *** MOSCOW, RUSSIA. MARCH 17, 2016. Russian president Vladimir Putin (C) enters the hall at the beginning of an award ceremony in the Moscow Kremlin. The Russian president has awarded Russian servicemen and military industrial sector workers who took part in the 2015-2016 military operation in Syria. The military operation was conducted after an official request by the Syrian government. Mikhail Metzel/TASS © picture-alliance/dpa/Tass/M. Metzel

Кандидат от Ходорковского: среди кого экс-глава ЮКОСа ищет альтернативу Путину? 12.09.2016

Михаил Ходорковский запустил проект по поиску альтернативного кандидата в президенты на выборах 2018 года. Перспективы этой инициативы DW обсудила с политологами.
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