Минюст США подал иск против закона об ограничении абортов в Техасе

Министр юстиции США Меррик Гарланд подал в четверг, 9 сентября, иск против штата Техас в связи с действующим там законом об почти полном запрете абортов. Иск был подан в федеральный окружной суд в Остине, столице Техаса. Радикальный закон, действующий в Техасе с 1 сентября, является "явно неконституционным", заявил Гарланд. По словам министра, ведомство будет добиваться того, чтобы суд "запретил исполнение закона".

Техасский закон в большинстве случаев запрещает проведение абортов после шести недель беременности. Это распространяется и на те ситуации, когда беременность возникает в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на любого человека, который, предположительно, помог женщине сделать аборт, требуя выплаты от него минимальной компенсации не менее 10 тысяч долларов.

Президент США Джо Байден назвал закон "экстремальным", "грубо нарушающим конституционное право", а также общефедеральную практику, сложившуюся уже на протяжении почти что полувека. Согласно принципиальному решению Верховного суда от 1973 года, аборты в США легализованы и правительству не разрешается ограничивать право на них вплоть до независимой жизнеспособности плода. Отдельные штаты, хотя и не могут полностью запрещать аборты, имеют возможности вводить ограничения.

Аборты являются одной из самых спорных политических тем в США. Республиканская партия выступает за их запрет, Демократическая партия поддерживает их легальность.

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