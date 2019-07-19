 Минюст США начнет масштабные проверки интернет-гигантов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.07.2019

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Мир

Минюст США начнет масштабные проверки интернет-гигантов

В США ведущие интернет-компании хотят проверить на картельный сговор и подавление конкурентов. Reuters сообщает, что в списке Facebook, Amazon, Google и, возможно, Apple.

логотипы интернет-компаний

Министерство юстиции США начинает проверки в отношении ведущих интернет-компаний страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 23 июля. Инициатором проверок стало антимонопольное подразделение министерства.

Контекст

Благодаря освоению новых сегментов рынка, американскому торговому гиганту удалось опередить Apple и Google, констатировало агентство Kantar. В рейтинге присутствуют 8 немецких и ни одного российского бренда. (11.06.2019)

Сбор личных данных вредит неприкосновенности частной жизни, инновациям и предпринимательству, заявил Дэвид Чичиллине. Интернет-концерны проверят на соответствие антимонопольному законодательству. (10.06.2019)

Проверяться будет, в частности, "каким образом лидирующие на рынке онлайн-платформы достигли своего влияния и участвуют ли они в практиках, которые снижают конкуренцию, подавляют инновации или иным образом вредят потребителям". В заявлении министерства говорится о "широких опасениях" потребителей и представителей бизнеса, которые касаются поисковых систем, социальных сетей и интернет-магазинов.

Агентство Reuters сообщает, что среди компаний, в отношении которых будут проводиться проверки, находятся Facebook, Amazon, Google и, возможно, Apple. Агентство ранее сообщало, что министерство юстиции США собирается расследовать возможный картельный сговор между этими компаниями. Их акции упали в цене после появления этих новостей.

В июне появилась информация, что интернет-концерны собирается проверить Конгресс США. Об этом конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине заявил в эфире телеканала Fox News. Он особо выделил намерение Конгресса США изучить деятельность компании Google и социальной сети Facebook, проверив ее соответствие антимонопольному законодательству.

По словам Чичиллине, Google контролирует 94 процента поиска на мобильных телефонах, а в социальной сети зарегистрированы 2,7 млрд пользователей. Конгрессмен назвал их "монополиями" и добавил, что они собирают данные пользователей. Это отрицательно сказывается на неприкосновенности частной жизни, отметил тогда Чичиллине.

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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