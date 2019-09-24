 Минфин России хочет собирать налоги с Apple, Google и Facebook | Новости из Германии о России | DW | 03.10.2019

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Россия

Минфин России хочет собирать налоги с Apple, Google и Facebook

Сейчас международные цифровые корпорации платят налоги с полученных в России доходов за пределами РФ. Минфин ищет новые источники дохода и хочет изменить ситуацию.

логотип Apple

Министерство финансов России планирует перевести в российскую казну часть налогов от доходов международных цифровых корпораций, которые те получают от российской аудитории. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает РБК, ссылаясь на проект разработанных в Минфине "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

Сегодня такие корпорации как Google, Facebook и Apple платят налог на прибыль, которую генерирует клиентская база из разных стран, по месту регистрации штаб-квартиры. Так, европейские офисы перечисленных компаний зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет всего 12,5%. В год Ирландия получает в качестве места регистрации штаб-квартир глобальных корпораций более 100 миллиардов долларов США.

Контекст

Если Instagram, YouTube и другие сервисы нарушат "дни тишины" 7 и 8 сентября, власти РФ "оставляют за собой право на адекватную реакцию", предупредил Роскомнадзор. (06.09.2019)

Google, Facebook и YouTube публикуют в день голосования в РФ политическую рекламу, несмотря на сделанные заранее предупреждения, заявили в ЦИК и Роскомнадзоре. (08.09.2019)

Минфин хочет изменить российское законодательство таким образом, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. В то же время министерство пока не называет конкретных сроков законодательных инициатив. РБК пишет, что инициатива Минфина вызвана необходимостью поиска новых источников пополнения казны.

Запрет Facebook и Google?

Между тем в экспертных кругах России развернулась дискуссия о возможности блокировки в стране доступа к YouTube, Facebook и Instagram. Этот вопрос остро встал после заседания рабочей группы временной комиссии по защите госсуверенитета России, которое прошло в Совете Федерации 12 сентября.

На заседании речь шла о вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации со стороны международных организаций, в том числе Google, Facebook, Twitter, YouTube. Среди обвинений в их адрес - распространение в нарушение законодательства РФ политической рекламы накануне единого дня голосования, публикация связанных с выборами фейков, а также нарушения свободы слова - Google и видеосервис YouTube, который принадлежит Google, как утверждалось, "блокировали любую альтернативную протестам (в Москве. - Ред.) точку зрения".

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Смотрите также:

  • Infografik Steuersätze Russland und Deutschland Russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь

    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

  • Infografik Steuersatz russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


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Twitter и Facebook не были готовы бороться с вмешательством Кремля в выборы в США

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Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

После 2018 года российские власти могут повысить налоги, включая подоходный налог для граждан, пишет WSJ. Сколько налогов со своих доходов платят россияне и немцы - в инфографике DW. (18.05.2016)  

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