Минфин России хочет собирать налоги с Apple, Google и Facebook

Сейчас международные цифровые корпорации платят налоги с полученных в России доходов за пределами РФ. Минфин ищет новые источники дохода и хочет изменить ситуацию.
Министерство финансов России планирует перевести в российскую казну часть налогов от доходов международных цифровых корпораций, которые те получают от российской аудитории. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает РБК, ссылаясь на проект разработанных в Минфине "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".
Сегодня такие корпорации как Google, Facebook и Apple платят налог на прибыль, которую генерирует клиентская база из разных стран, по месту регистрации штаб-квартиры. Так, европейские офисы перечисленных компаний зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет всего 12,5%. В год Ирландия получает в качестве места регистрации штаб-квартир глобальных корпораций более 100 миллиардов долларов США.
Минфин хочет изменить российское законодательство таким образом, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. В то же время министерство пока не называет конкретных сроков законодательных инициатив. РБК пишет, что инициатива Минфина вызвана необходимостью поиска новых источников пополнения казны.
Запрет Facebook и Google?
Между тем в экспертных кругах России развернулась дискуссия о возможности блокировки в стране доступа к YouTube, Facebook и Instagram. Этот вопрос остро встал после заседания рабочей группы временной комиссии по защите госсуверенитета России, которое прошло в Совете Федерации 12 сентября.
На заседании речь шла о вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации со стороны международных организаций, в том числе Google, Facebook, Twitter, YouTube. Среди обвинений в их адрес - распространение в нарушение законодательства РФ политической рекламы накануне единого дня голосования, публикация связанных с выборами фейков, а также нарушения свободы слова - Google и видеосервис YouTube, который принадлежит Google, как утверждалось, "блокировали любую альтернативную протестам (в Москве. - Ред.) точку зрения".
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