 Минобороны РФ ответило на упреки премьера Армении в неэффективности ″Искандеров″ | Новости из Германии о России | DW | 25.02.2021

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Россия

Минобороны РФ ответило на упреки премьера Армении в неэффективности "Искандеров"

Минобороны РФ заявило, что ракетные комплексы "Искандер" не применялись в конфликте в Карабахе осенью 2020 года, и допустило, что Пашиняна "ввели в заблуждение".

Запуск ракеты Искандер

Запуск ракеты "Искандер"

Министерство обороны России отреагировало на высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неэффективности российских ракетных комплексов "Искандер"  "с недоумением и удивлением", пишет в четверг, 25 февраля "Интефакс". В заявлении ведомства, которое цитирует новостное агентство, сказано, что оперативно-тактические комплексы "Искандер" не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения", - отмечается в документе.

Минобороны РФ: Пашиняна, возможно, "ввели в заблуждение"

Слова Пашиняна о том, что ракетные комплексы "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов", в Минобороны РФ объяснили тем, что главу правительства Армении, "судя по всему, ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию".

23 февраля Никол Пашинян в интервью одному из телеканалов отверг обвинения в том, что Армения во время военных действий в Нагорном Карабахе не использовала российские "Искандеры". Премьер заявил, что ракетные комплексы "не сработали" или "сработали только на 10 процентов". "Может, потому что они были приобретены в 80-х", - добавил премьер.

На это заявление отреагировал заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян, фактически высмеяв Пашиняна. На следующий день он был уволен с должности, а в четверг, 25 февраля, Генштаб вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра и его правительства, обвинив их "в неспособности принимать адекватные решения в кризисной и критической для народа ситуации". Пашинян в ответ объявил о попытке государственного переворота, вслед за чем в Ереване начались акции протеста  сторонников и противников премьер-министра.

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

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    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 01:48

После войны в Карабахе: армяне сжигают свои дома

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